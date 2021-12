Recientemente se conoció una nueva foto de Pity Alvárez (49), quien cumple su condena en la cárcel luego de ser acusado de matar a un hombre a balazos en Villa Lugano, en julio de 2018. En la imagen que se viralizó, el cantante se ve muy cambiado físicamente: los usuarios de las redes sociales insisten en su aumento de peso.

Así está Pity Álvarez hoy. Foto: Twitter

Además, sorprendió el hecho de que Cristian Álvarez, como se llama realmente, estuviera en la calle acompañado por una persona que no parecía ser su custodia policial.

Ante esto, el periodista Gastón Marote escribió en su cuenta de Twitter: “Así está hoy el cantante Cristian “Pity” Álvarez. Fue a hacerse un estudio médico. El juez ordenó que pase del penal de Ezeiza a un centro Neuropsiquiátrico. Primero estuvo en Castelar y ahora en otro punto del Conurbano”.

Según indicó Gastón Marote en Twitter, Pity Álvarez salió a la calle porque "fue a hacerse un estudio médico".

Cabe recordar que Pity Álvarez estuvo en internado en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma), del Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza. Luego, lo trasladaron a una clínica de Castelar y, actualmente, se desconoce dónde pasa sus días.

"El juez ordenó que pase del penal de Ezeiza a un centro Neuropsiquiátrico", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

La salud de Pity Álvarez en la cárcel

Por su parte, el actor Franco Tirri realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que explicó cuál es la situación del cantante de “Viejas Locas”.

“Hola a todos. Quiero perdirles algo pero no es para mí. Mi amigo Matías Paez, que fue el último baterista de Viejas Locas, y es el que mantiene una comunicación constante con la madre de El Pity (que es la única persona que lo puede ver), me dijo que Cristian está con obesidad mórbida (son los casos extremos en que no podés moverte por tu peso), se quebró la cadera, se rompió una rodilla”, escribió.