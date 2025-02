A 13 años de la Tragedia de Once, el choque que arruinó a 51 familias: qué pasó con los condenados

Este sábado 22 de febrero se cumplen 13 años de la Tragedia de Once, un hecho ocurrido cuando un tren de la línea Sarmiento, que se dirigía hacia la plataforma 2 de la estación terminal de Once, no logró detenerse y chocó contra los paragolpes de la estación. Este accidente resultó en la muerte de 51 personas y dejó 789 heridos.

Familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Once realizaron esta mañana un acto homenaje para ''mantener viva la memoria'' al cumplirse el 11avo aniversario del siniestro ferroviario. (Télam)

Qué sucedió con los condenados

En total, 22 personas fueron condenadas por la tragedia, entre ellas funcionarios, directivos de la empresa y el motorman, tras los dos juicios orales realizados en los Tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, en la actualidad, ninguno de los condenados se encuentra en prisión, ya que todos están cumpliendo con prisión domiciliaria o libertad condicional.

El choque de la formación del ex ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio porteño de Once dio lugar a dos juicios orales penales, que se llevaron a cabo en 2015 y 2017.

Ricardo Jaime estuvo casi siete años detenido y fue liberado a principios del año pasado. Foto: Gentileza.

El primer juicio se llevó a cabo contra el motorman del tren, Marcos Córdoba, los directivos de la empresa TBA, y los ex secretarios de Transporte de ese entonces, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El segundo juicio fue contra Julio De Vido, por entonces Ministro de Planificación Federal, y Gustavo Simeonoff, quien era el responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos del Estado.