A diez años de la Tragedia de Once y pese a haber recibido su condena, Julio De Vido nunca estuvo preso por el cargo de delito de administración fraudulenta pública que se le adjudicó. Recibió una pena de cinco años y ocho meses de cárcel pero su fallo todavía no está firme.

El ex ministro de Planificación no fue vinculado al caso durante el primer juicio. En la causa inicial fueron juzgadas 28 personas: ex funcionarios, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y el maquinista del tren que chocó en la estatción.

CHOQUE. La tragedia de Once en la que murieron 52 personas (DyN / Archivo).

De Vido fue considerado responsable del siniestro por los magistrados del Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio de la causa, ya que durante el 2003 y 2012 tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles y no podía no estar al tanto de lo que pasaba con los trenes.

Además era el encargado de pagar los subsidios que no fueron destinados a las obras de mantenimiento y mejora de las unidades. El hecho dejó un saldo de 52 muertes, incluyendo a una mujer embarazada, y 789 heridos.

De Vido. (Archivo/DyN)

Al momento del juicio, De Vido era diputado nacional y fue desaforado para acudir a la audiencia. El dictamen también estableció su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Sin embargo, se encontraba preso desde finales del 2017 por otras causas de corrupción, pero esa fue era la primera condena que recibía.

Como la condena todavía no está firme y aún se encuentra en manos de la Corte Suprema, nunca estuvo preso por la Tragedia de Once. De todas formas permaneció detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz hasta el 14 de diciembre de 2019, día en que pasó a prisión domiciliaria en su casa de la ciudad de Zárate, por las otras causas.