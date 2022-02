Lucas Menghini Rey fue una de las 52 víctimas que tuvo la Tragedia de Once. Hallaron su cuerpo dos días y medio después del choque del tren Sarmiento.

El 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana, una formación del Sarmiento impactó contra el paragolpes y desató la catástrofe. Como mucha gente, Lucas viajaba a su trabajo en el transporte público, en plena hora pico.

“Miré mi reloj y entendí que con muchísimas probabilidades Lucas había viajado en ese tren porque era el que tomaba todos los días para llegar a su trabajo. Empecé a llamarlo y no me contestaba, así que me vine volando a la estación”, contó su padre, Paolo Menghini, a La Prensa.

Lucas Menghini Rey. Familiares y amigos ofrecieron una conferencia de prensa en un teatro porteño (Télam).

Cerca de las 18 -casi diez horas después del choque-, las autoridades anunciaron que eran 51 las víctimas fatales. Su familia no descansó hasta encontrarlo. Incluso recorrieron los hospitales donde estaban las personas internadas para dar con su hijo.

“Esas horas fueron desesperantes. Son una película que junta angustia, dolor, tristeza y también esperanza porque nos decían que estaba en un hospital y allá íbamos y no estaba, nos decían que estaba en otro y allá íbamos, y así”, sumó su papá.

Luego de públicos, exigentes y reclamos, tras revisar las cámaras de seguridad del tren, encontraron el cuerpo de Lucas pero 60 horas después de la colisión de la formación.

PAOLO Y LUJÁN. Los padres de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia (Archivo).

Sumergidos en la profunda angustia por la muerte de su hijo, Paolo Menghini y María Luján Rey siguieron con el pedido de justicia por lo sucedido.

Raúl Abuin, Carlos Medina y Omar Vacca fueron los bomberos acusados de las irregularidades en la búsqueda del cuerpo de Lucas, que apareció el 24 de febrero. Para su papá, fue “un abandono concreto y directo de los responsables de la búsqueda, los jefes de bomberos de la Policía Federal”.

Tras años de una causa que se extendió hasta abril de 2018, la jueza María Romaldi Servini absolvió a los tres implicados y la tardía aparición de Lucas quedó sin condenas.

La diputada y madre de Lucas estará en el acto a 10 años de la Tragedia de Once

María Luján Rey es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y madre del joven de 20 años que murió en el choque del tren Sarmiento.

En sus redes sociales, aseguró que estará presente en la estación de Once, para seguir luchando por el pedido de justicia tras la muerte de su hijo y de las demás 51 víctimas, a 10 años de la tragedia.