En horas de la madrugada de esta víspera, se incendió una vivienda en la localidad de Puerto Esperanza y dejó en la calle a sus propietarios, dos adultos mayores de 74 años. Debido a las lesiones provocadas por el humo en las vías respiratorias, el hombre se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital SAMIC de Eldorado donde debieron inducirle al coma.

Su esposa también fue ingresada a ese nosocomio para que los médicos pudieran curar las ampollas producidas en su piel por el fuego. La señora estaba muy confundida y pedía a sus familiares que la llevaran a su casa para poder limpiar y rescatar los objetos que no se habían perdido por el fuego.

“No quedó nada de la casa de mis padres, ojalá Dios quiera que mi papá se recupere pronto pero me angustia mucho saber que a los 74 años quedaron sin nada”, manifestó en declaraciones Patricia Mendieta, una de las hijas del matrimonio que vive en Santa Fe y que ayer se tomó el primer colectivo que encontró rumbo a Posadas para poder reunirse con su familia lo antes posible.

“Estoy desesperada, es muy costoso pagar un taxi desde la ciudad de Santa Fe hasta Puerto Esperanza, pero el colectivo recién sale a las 21 horas… gracias a Dios una amiga me esperará en Posadas y desde ahí me llevará a Puerto Esperanza, así podré llegar un poco más rápido”, contó.

Según precisó Patricia, el fuego comenzó en la madrugada del martes en el auto del matrimonio. “Aparentemente, el recolector de residuos confirmó que vio fuego en el auto cuando pasó frente a la casa… por lo que se cree que comenzó en el vehículo y luego se propagó a la casa que es de material pero tiene cielorraso de madera”, detalló.

Un incendio consumió por completo una casa en Puerto Esperanza. Matías Bordón | El territorio

Sus padres salieron de la vivienda por sus propios medios, “y también sus inquilinos, porque ellos tenían dos pequeños departamentitos al fondo que también se quemaron… no quedó nada”.

Según confió, el incendio comenzó a la madrugada e incluso hay varios testigos que confirman haber visto fuego en el auto, “pero los bomberos llegaron mucho tiempo después y eran sólo dos… no sé si la gente no atinó a llamar a los bomberos o estos no acudieron a la llamada en forma urgente, pero cuando llegaron ya era imposible apagar el incendio. Se quemó toda la casa”.

El matrimonio de 74 años no sólo perdió su casa, sino también todos los muebles, electrodomésticos y hasta su ropa. Aunque la prioridad hoy es la salud de ambos, quienes quieran colaborar con ellos pueden hacerlo a través de la caja de ahorro del Banco Nación de su hija, Patricia Mendieta, CBU 01104916300049191258765

Un incendio consumió por completo una casa en Puerto Esperanza. Archivo

Fuente: Primera Edición