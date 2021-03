Desde distintas asociaciones relacionadas al turismo en la ciudad de Puerto Iguazú, realizan una serie de recomendaciones para aquellos turistas que llegarán a la ciudad de las Cataratas en los próximos días; entre ellas, sacar con anticipación el ticket de ingreso al Parque Nacional. Se recuerda que actualmente está habilitado el ingreso de 4000 visitantes diarios y Semana Santa es una de las fechas de mayor demanda.

“El guía tiene una particularidad, siempre está atento a varias cuestiones dentro de su área de trabajo y nosotros vimos en varias oportunidades que se dan casos de visitantes que llegan al área del Parque Nacional Iguazú que no tienen su ingreso, muchas veces no tienen información de que deberían haber adquirido vía web la compra del ingreso o por cualquier tipo de demora”, indicó Ángel Palma, Presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Iguazú en diálogo con Radio Yguazú Misiones.

Es por ello que en conjunto con varios organismos, iniciaron una campaña informativa con flyers en las redes sociales. En ellos se encuentra un código QR que puede ser escaneado con el teléfono celular y te direcciona a la web www.ventaweb.apn.gob.ar/reserva/inicio?dp=02 donde se pueden adquirir los tickets de ingreso a las Cataratas que pueden ser obtenidos con 60 días de anticipación.

“La idea es informar más que nada al visitante para que llegue y tenga un buen paseo, estadía y no que pase un mal momento o desagradable porque vino a Cataratas y no pudo ingresar, recordamos que hoy Cataratas tiene una capacidad de carga a lo que es el protocolo de bioseguridad de 4.000 visitantes, es por eso que desde nosotros nace esta iniciativa informativa de campaña con el visitante para que no llegue y tenga ese disgusto”, concluyó Palma.