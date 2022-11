Puerto Iguazú: realizarán chequeos médicos en el “Mes Azul”.

En el “Mes azul” se está llevando a cabo la campaña de la lucha contra el cáncer de próstata en Puerto Iguazú. Organizado por el Hospital SAMIC con el apoyo de entidades privadas y públicas de la ciudad, con el objetivo de concientizar y facilitar la atención médica.

El día martes se realizó una charla de concientización a cargo del bioquímico Javier Marx, Mgter. en Salud Pública y Docente Universitario, referido al cáncer de próstata en el Cuartel de los Bomberos Voluntarios de la localidad.

Según los estudios, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en varones mayores de 60 años y de mayor incidencia en hombres en Argentina, cada año se detectan unos 3.700 casos. Su mortalidad viene descendiendo un 4 % anual.

Las estadísticas de mortalidad oncológica indican cuáles son los principales tipos de cáncer entre hombres y mujeres en el 2013. En el caso de los hombres, en primer lugar se encuentra el cáncer de pulmón con 8.094 casos y en segundo lugar el cáncer de próstata con 5.038 casos. En las mujeres, en primer lugar se encuentra el cáncer de mama con 6.578 casos y en segundo lugar el cáncer de colorrectal con 4.522 casos.

El profesional Javier Marx mencionó que deben controlarse todos los hombres mayores de 40 años o con antecedentes familiares. “Se trata de un análisis de sangre antígeno prostático específico, y se lo pueden realizar en el Hospital SAMIC Puerto Iguazú. No hace falta sacar turno ni tener orden médica, únicamente presentarse con fotocopia de DNI si no tienen obra social el examen es gratuito, y es importante no realizar actividad física antes del análisis”, destacó Marx.