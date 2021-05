Mediante la resolución N° 248/2021-serie-a firmada el 17 de mayo pasado, en el marco del “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, la municipalidad de Puerto Iguazú ha decidido crear la Dirección de Diversidad y Géneros dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Esto tiene asidero con base en lo establecido en el articulado 135° de su Carta Orgánica Municipal, a fin de adecuar la misma a las actuales necesidades funcionales, teniendo en cuenta las políticas públicas aplicadas por el gobierno provincial.

El principal objetivo de la reciente Dirección es diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas para la visibilización, reconocimiento, protección e inclusión social de la población LGBTIQ+ de la comuna, desde una perspectiva de los derechos humanos, interseccional territorial y de participación comunitaria, con vistas a construir una ciudad libre de discriminación en materia de orientación sexual, expresión, identidad de género y características sexuales.

En lo que respecta, el intendente municipal Claudio Filippa, mencionó que se deben redoblar esfuerzos, ampliar derechos y profundizar políticas que contribuyan a la plena igualdad jurídica, social, económica laboral, política y cultural entre los géneros. Además, puntualizó que no será tarea fácil pero trabajarán en conjunto, en pos de la toda la comunidad LGBTIQ+.

Puerto Iguazú contará con una Dirección de Diversidad y Géneros. Foto: Norma Devechi Gentileza: Norma Devechi

El Director de Prevención del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Pintos, quien fue uno de los fundadores de la ONG “Colectivo 108” de Posadas, acompañó la presentación. También recalcó la importancia de visibilizar la lucha: “esta es la primera dirección municipal, hay otras áreas dentro del gobierno provincial, particularmente en Posadas se trabaja la temática, pero no con el nombre especifico, visibilizando porque lo que no se nombra no existe. Celebro que en Iguazú elijan nombrar con la palabra ‘diversidad’ haciendo alusión a todas las personas y a todo el colectivo LGBTIQ+”.

Darío Rojas, quien está a cargo de la Dirección de Diversidad y Géneros señaló que la creación de la Dirección es un paso más en la lucha contra la discriminación, y que trabajarán para que todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ encuentren un lugar donde podrán ser asesorados e incluidos en las actividades municipales.