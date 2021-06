Una de las víctimas de Pedro Fragueiro hoy tiene 34 años y lo que le sucedió fue hace 12 años, cuando trabajaba en el área administrativa del Juzgado Civil y Comercial N°2 de la ciudad de Oberá, donde Fragueiro oficiaba de Secretario entre los años 2009-2010.

J.V. era estudiante de Derecho y a tal punto la afectó la situación vivida con Fragueiro que decidió abandonar la carrera universitaria debido a que el signado también era su profesor. Ella es una de las seis denunciantes que se animaron a desenmascarar al verdadero exjuez Pedro Fragueiro.

El recién destituido juez ahora afronta un proceso judicial en el fuero penal de la Provincia, tras la serie de denuncias que pesan en su contra sobre acoso y “abuso sexual simple”.

En diálogo con Misiones Online, la joven manifestó su conformidad con la destitución de Fragueiro. “Fueron un sinfín de situaciones muy incómodas de maltrato hacia mi persona, conductas inadecuadas en cuanto a cómo saludaba, propuestas que tenía durante la mañana, me pedía que entre a su despacho y cerraba la puerta”, relató la mujer.

Es que J. V. en ese entonces tenía sólo 22 años, y entre los padecimientos que sufría en su trabajo, recordó que “las tareas no estaban establecidas, Pedro Fragueiro no se dedicaba a explicarme qué tipo de tarea tenía que hacer, era imposible. A veces se acercaba de mala manera y buscaba que estemos solos, que la gente esté ocupada haciendo algo, porque su intención era rozarme el cuerpo, me pasaba por detrás, me susurraba al oído cosas”.

Agregó que el acoso y hostigamientos habían sido constantes durante la jornada de trabajo: “Era todos los días, toda la mañana”, contó apenada. “Te sentías sumamente hostigada, acosada, perseguida, presionada por la figura de autoridad que tenía, porque en ese momento él era mi jefe directo y a él le dieron la responsabilidad de que me enseñe o guíe qué había que hacer”, manifestó.

La situación de acoso que vivía “todos los días mientras trabajaba” en ese lugar la llevaron a pensar en exponer ante todos lo que Fraguiero hacía, pero el miedo por ser su primera experiencia laboral y la vulnerabilidad que sentía la hicieron dar marcha atrás. “Para mí era muy difícil manejar la situación, en ese momento no quise exponerme, era mi palabra contra la de él y yo era muy vulnerable”.

“Yo trataba de eludir situaciones complicadas y siempre estaba cerca de una puerta porque estaba aterrada, tenía mucho miedo. Me tomaba de la cintura, me llevaba hacia él, cuando me saludaba, en el saludo, me daba besos cerca de la comisura de los labios, eran situaciones horribles”, recordó.

Durante el último tiempo que trabajó con Pedro Fraguerio, la mujer comenzó a tener ataques de pánico producto de las situaciones que tenía que vivir todos los días. “Hoy lo cuento porque el tiempo pasó y porque puedo hablar, porque lo llevé a terapia y estoy aprendiendo a hablar de esto. Tuve ganas de acompañar y darle credibilidad con mi testimonio a M., que fue la primera –víctima y denunciante- que puso en redes esta situación”, señaló.

Luego manifestó: “qué feo es saber que no fui la única, pero a la vez siento que yo no estaba tan equivocada al haberme sentido tan mal con todo esto, porque a varias le pasó y varias se sintieron tan mal o peor que yo inclusive. No le deseo a ninguna mujer, me sentí acompañada y en todo ese proceso estuvimos hablando de cómo cada una estaba, cómo se sentía. Después de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, todas nos alegramos un montón, nos sentimos mucho mejor, nos sentimos con un peso menos, nos sentimos liberadas, sentimos que valió la pena habernos expuesto, porque contar y denunciar esto fue una exposición para nosotras, pero a la vez creemos que es una manera de crear conciencia”, reflexionó la joven que denunció al exjuez.

La mujer dijo que todo lo que le hizo Pedro Fraguiero fue “un abuso de autoridad, contra una persona que está en estado de vulnerabilidad, donde hay una clara relación de poder entre una persona y otra”.

“Él aprovechaba esas situaciones todo el tiempo, por eso es importante poder hablar para que esto no le pase a otras”, expresó. Ahora la mujer espera que la Justicia penal resuelva las denuncias de acoso y “abuso sexual simple”. “Espero que se resuelva tanto como lo hizo el Jurado de Enjuiciamiento de una manera justa y reparadora para nosotras las víctimas, porque estamos dispuestas a seguir hasta que se haga justicia”, finalizó contundente la mujer.