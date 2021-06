La toma de agua ubicada en la costa del río Puerto Iguazú, el cual se encuentra pronunciadamente bajo, estuvo fuera de servicio por varias horas.

Por esto, se interrumpió la distribución de agua potable por varias horas, por lo cual un grupo de vecinos convocó a una manifestación en horas de la tarde noche frente a IMAS para exigir soluciones.

Estas personas manifestaron que hace una semana no cuentan con el servicio y que han solicitado el servicio de distribución del líquido vital con camiones el cual no han recibido y muchos de ellos no fueron atendidos.

Una de las manifestantes, María Romero, expresó: “Solicité agua el viernes y hasta ahora no me llevaron, el domingo volví a pedir y me dijeron que la prioridad era las escuelas y el hospital, pero seguimos sin agua, sin respuestas y en pandemia. Es insostenible la situación”.

Debido a esto, los vecinos convocaron una asamblea para decidir qué acciones llevarán adelante en la jornada del lunes.