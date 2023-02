Ascienden a cuatro las víctimas misioneras fallecidas en una ruta de Brasil.

Una mujer identificada como Carina Martínez y su hijo de 3 años, ambos con domicilio en Puerto Iguazú, y una pareja de Wanda conformada por la joven de 24 años Giuliana Tessari y su pareja, Franco Benítez, formaban parte del total de 7 víctimas fatales producto del despiste de un colectivo en Brasil. Testigos aseguran que el chofer se habría dormido al volante.

En la madrugada de este martes murieron siete personas y una veintena resultaron heridas en un accidente de colectivo en Brasil, informó la Policía Federal de Carreteras (PRF). Entre los siete fallecidos hay cuatro argentinos, que eran oriundos de Misiones. Un niño de tres años y su madre, ambos de Puerto Iguazú, y una pareja de la localidad de Wanda, según informó la agencia de noticias AFP.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 cuando el ómnibus cayó en un barranco al costado de la ruta por causas desconocidas. Sucedió en el kilómetro 232 de la BR-277, en Fernandes Pinheiro, en el estado de Paraná.

Entre los muertos se encuentran el niño misionero de 3 años, identificado como David, dos mujeres también misioneras, siendo una de ellas la mamá del pequeño, identificada como Carina Martínez, de Puerto Iguazú, y la otra, una joven de Wanda identificada como Giuliana Tessari de 24 años, además de cuatro hombres, uno de ellos también de Wanda, pareja de la anterior, identificado como Franco Benítez.

El padre del niño misionero había abandonado el lugar del accidente, antes de la llegada de los equipos de rescate, en un intento de socorrerlo, pero el niño ya estaba muerto.

El bus de la empresa Viação Catarinense trasladaba varios extranjeros entre los 54 pasajeros, había paraguayos, franceses y alemanes, de acuerdo a la jefa de bomberos del municipio paranaense de Irati, Carla Spak. Además de las personas fallecidas, el saldo del siniestro es de 22 personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud cercanos en la región central de Paraná. Siete de ellos se encuentran en estado grave, según información del Cuerpo de Bomberos de Paraná.

Más allá de los agentes de la Policía Federal de Carreteras, el Cuerpo de Bomberos de Paraná y el Servicio Móvil de Emergencia – SAMU, también colaboraron en el rescate. Wesley Vinicius, encargado de investigar el accidente de un autobús en la BR-277, dijo en entrevista a RICTV, que las investigaciones preliminares descartaron la posibilidad de un choque, ya que no hay marca de frenado en la carretera.

“Como no hay marca de frenado aquí en la carretera, lo que descarta la posibilidad de una posible colisión. Hasta entonces, debido a la hora del accidente, que era la 1:50 de la mañana, planteamos la hipótesis de una probable pérdida de control del vehículo, lo que provocó el accidente. Pero igual daremos pasos para poder esclarecer el caso”, dijo el delegado Wesley Vinicius.

Ascienden a cuatro las víctimas misioneras fallecidas en una ruta de Brasil. Foto: Prensa brasileña

Un sobreviviente, testigo clave en el hecho

Uno de los sobrevivientes del accidente, Alex Souza, brindó detalles sobre lo sucedido tras el vuelvo del colectivo. “Todo sucedió muy rápido. Me desperté cuando se detuvo. El autobús todo destrozado y todos gritando. Había mucha gente herida”, dijo.

“En ese momento, todos buscaban a sus compañeros y yo buscaba a mi cuñado. La gente desesperada diciendo que el bus se iba a caer. Salí y nos arrastramos para llegar arriba. Había unas 15 personas en el camino, algunas llorando y otras heridas”, manifestó en diálogo con ND Mais.

Por su parte, Souza confesó que mantuvo un diálogo con el chofer del colectivo. “Lo cuestioné y me dijo: ‘No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me dormí y me salí de la carretera’”, parafraseó el discurso del conductor.

Y agregó: “Venía de Balneário ya durmiendo. Noté que cinco veces, más o menos, entre Balneário y Curitiba, ya se estaba comiendo el carril izquierdo y la gente tocaba la bocina”, cerró.