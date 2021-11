Una joven guaymallina sufre dislexia y concientiza desde su Instagram. Es Giuli Ferro, quien además de dislexia, sufre de otros dos tipos de trastornos de aprendizaje. En su Instagram, @dislexiaytdah, la joven cuenta sobre como es vivir con estas dificultades y además busca traer luz sobre ello.

Giuliana Ferro es una joven de 23 años de Guaymallén, quien desde el 2019 recurre a sus redes sociales para mostrar otro lado de ella y de su vida. Cuando era pequeña le diagnosticaron dislexia y seguido llegó la discalculia y el trastorno por déficit de atención.

Tanto sus padres como ella no sabían muy bien como encarar el asunto, por lo que ella con su cuenta de Instagram quiere ayudar para que las personas que reciban este diagnóstico, puedan vivenciar todo el proceso un poco mejor que ella.

Giuli y el diagnóstico que le cambió la vida

La joven guaymallina recibió el diagnóstico de dislexia cuando era niña. “Tuve un diagnostico temprano. La verdad que no me acuerdo mucho como la pase en ese momento, no sabia que era ni nada la dislexia. Si tuve mucho apoyo de mi mamá y familia”, expresó Giuliana a Vía Mendoza.

Cuando la joven descubrió que era lo que le estaba pasando, la ayudó a enfrentarlo. Enterarse del diagnóstico, la llevó a investigar sobre el trastorno de aprendizaje que ella ahora sabia que tenia. Así ella descubrió que la dislexia es una alteración en la capacidad de lectura, donde se confunden o alteran el orden de letras, sílabas o palabras.

Ella expresa que no se avergüenza ni se victimiza por lo que ella vive, al contrario, se esfuerza aún más y quiere ayudar.

Con el tiempo recibió dos nuevos diagnósticos, también asociados a los trastornos del aprendizaje. Fue discalculia, que es la dificultad en la correcta adquisición de habilidades en las matemáticas, y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad.

“Muchos creen que diagnosticar es poner un rotulo o una etiqueta y no es así. Un diagnostico no define ni tiene que definir a nadie, el diagnostico es encontrar lo que está pasando para buscar una solución”, expresó la guaymallina y contó que fue en base a este pensamiento lo que la llevó a crear una cuenta de Instagram en el 2019.

Algo de que se está hablando más

Cuando Giuliana recibió su diagnóstico, todo era muy desconocido aún. La joven cree que esto está cambiando y sin dudas es gracias a personas como ella que no le da miedo ni le avergüenza hablar de estos temas.

“Mi idea principal es concientizar ayudar e informar porque hay familias o madres y padres que recién le entregan el diagnostico de dislexia de su hijo y no saben como actuar”, detalló Giuli. Ahí ella documenta a viva voz lo que ella vive, para que los chicos que sufran de estos trastornos sepan que pueden con todo.

“Los que tenemos dislexia tenemos un montón de cosas positivas por lo cual sentirnos orgullosos. Entre una de ellas no darnos por vencidos de todo el esfuerzo que hacemos para lograr lo que nos propononemos y si se puede, no hay nada imposible, no es un impedimento para nada solamente otra forma distinta de aprender a la manera convencional”, indicó la guaymallina.

La joven es bien activa en sus redes sociales, utilizando todas las oportunidades posibles para poder hablar del tema.

Desde hace unos años, tanto la dislexia como la tda tienen su propio día de concientización. Para la primera está el 8 de octubre y para la segunda está el 28 de julio, dos días en los que ella está muy activa en sus redes sociales.

Giuliana expresa que “todos somos buenos en unas cosas y en otras nos cuesta algo y no por eso somos diferentes, cada uno aprendemos de manera distinta, a nuestro ritmo y de otra forma” y por eso creó su Instagram @dislexiaytdah, para que “cada uno se ponga en los zapatos y realidad de lo que le pasa al otro”.