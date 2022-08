Una estudiante de Gualeguaychú, ganó una beca como traductora en Francia y vende rifa para viajar

Ella es Luciana Aguilar Rivas, una gualeguaychuense de 25 años de edad, quien ganó una beca de trabajo como asistente del idioma español en tres instituciones educativas de Francia. Para lograr su sueño la estudiante vende rifas y espera la colaboración de la ciudad y quienes puedan acompañar solidariamente.

La entrerriana deberá viajar el 27 de septiembre al noroeste de Francia, donde permanecerá cumpliendo su contrato por 7 meses. El monto que deberá cubrir son de apróximadamente uno 400 mil pesos.

En diálogo con Vía Gualeguaychú , la joven estudiante contó que, “Obtuve una beca de trabajo a través de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, dónde estudio. Soy estudiante avanzada del profesorado y traductorado en francés. Desde que me enteré que quede seleccionada realice diferentes ventas para recaudar dinero ya que no tengo los ingresos que se requieren para solventar todo lo que incluye viajar y estadía durante el primer mes hasta que cobre mi primer sueldo”.

Luciana Aguilar Rivas - Estudiante de Gualeguaychú Becada Foto: Facebook Luciana

La estudiante ha realizado diferentes ventas desde que conoció que había quedado seleccionada. La gente de Gualeguaychú sigue colaborando para reunir el costo del pasaje. “Ahora me encuentro vendiendo números de rifa de un cajón de 20 kg de pollo, necesito seguir juntando para comprar euros y ropa de abrigo”, dijo Lu, muy ilusionada con su viaje, “Es la primera vez que salgo del país, que viajo, que tomo un avión”.

“Mi objetivo principal es ganar experiencia y enriquecer mis conocimientos sobre lengua/cultura para mi futuro profesional. Mi sueño es convertirme en la profe de francés que todos quieran tener, motivar para que aprendan y conozcan el mundo aparte que es el idioma francés “.

La joven de gualeguaychú contó que “Inicialmente contaba con un aporte del Ministerio de Educación de la Nación que me decía que cubría los gastos de ida y vuelta de que al final terminó siendo solo una ayuda económica y no el pago completo de mi viaje. Eso se me comunicó en el mes de junio, faltando tan poco para el viaje. Eso fué algo que provocó un quiebre, porque contaba con eso”, expresó.

Lu, no solo que vendió en diferentes puestos públicos pastas, rifas, tortas fritas que debió pedir ayuda a sus alumnos, “Yo doy clases de Frances particulares y les pedí el pago adelantada para comprar el ticket de ida. Ahorraré allá y me compraré el de regreso con mis ahorros”, dijo la estudiante.

Para colaborar se encuentra en vigencia una nueva rifa que se sorteará el 24 de septiembre por loteria de Entre Ríos, un cajón de 20 kilos de pollo. Los dos número cuestan $300 y pueden obtenerse comunicándose con Luciana al TE: 3446 - 583579 o a través de su facebook: Luciana Aguilar Rivas o al CBU: 0000003100073196113225.