El intendente de Gilbert (departamento Gualeguaychú), Fabián Constantino, está imputado por tres casos de abuso sexual, uno con acceso carnal, además una denuncia por lesiones hacia un ex empleado municipal.

Constantino - Intendente de Gilbert imputado por abuso sexual Foto: Web

Mientras continúa el proceso de investigación de la causa, la fiscal Martina Cedrés de Gualeguaychú reúne las mismas para pedir la elevación a juicio a fines de abril. Y en la pequeña localidad entrerriana del departamento Gualeguaychú se moviliza reclamando justicia.

Entre los relatos en contra del Intendente está el de María Luján, exempleada del municipio. “Cuando empecé a vivir lo peor fue a comienzos de 2021. En marzo saqué una licencia; ya había tenido antes algunas situaciones feas, pero volvía a trabajar después. No era mi intención denunciar, simplemente quería que se diera cuenta lo que estaba viviendo. Tenía mucho estrés, ataques de pánico y demás. Cuando volví (de la licencia) pensé que iba a terminar ahí la situación, porque necesito trabajar. Me encontré viviendo una situación doblemente peor. Luego saqué licencia hasta el día que me dejó sin trabajo”, dijo a El Once . “Pedí ayuda a una compañera que trabaja en Desarrollo Social; pensé que podían ayudarme a sacarme de ahí y no sucedió”, agregó.

Constantino (el imputado de abuso sexual) continúa al frente del Ejecutivo y podría seguir en esa situación hasta tanto la condena quede firme, porque goza del principio de inocencia, excepto que en la elevación a juicio sufra modificaciones.

Fue detenido el intendente entrerriano acusado de abuso sexual

También está Verónica, quien contó a Máxima Online que “era familiar de Constantino, ya que estaba casada con un sobrino del mismo. No fue fácil animarse a hablar. Todos conocen lo que él hace, su familia sabe cómo es él, pero él está en el poder y lamentablemente la mayor parte de las personas dependen de la Municipalidad y entonces tienen miedo de denunciar o de hablar. He vivido situaciones horribles, hasta tuve que separarme, fue un proceso muy doloroso”, y agregó que solo busca “justicia para poder salir con su hijos a la calle tranquila y sin miedo”.

Constantino - Intendente de Gilbert imputado por abuso sexual Foto: Web

La marcha se realizará este miércoles 20 de abril, a las 20:30 horas, se concentrarán en la “Plazoleta de los Vascos”, donde las denunciantes acompañadas por la Ong se concentrarán para luego marchar hacia el lugar donde sesionará el Concejo Deliberante.