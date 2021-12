Desde hace varios días, Brigadistas, Bomberos Voluntarios y técnicos trabajan en combatir y contener los incendios registrados en la costa del Uruguay (Concordia y Concepción del Uruguay) y en islas del Delta, frente a Rosario. Cuentan con helicópteros y avión hidrante. Trabajan, Defensa Civil, Policía, y la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción de Entre Ríos y Protección Civil de Santa Fe, en el caso del Delta.

En la actualidad hay cinco focos en Concordia, dos de ellos ya están extinguidos y el resto controlados, y uno nuevo que se activó hace unas horas que está siendo atacado por los bomberos y la Asociación de Cooperación Empresarial (ACE).

En Concepción del Uruguay, se trabaja en un foco en la isla del Puerto (Cambacuá), donde intervienen la Asociación de Cooperación Empresarial (ACE), que realiza alerta temprana y combate, cuerpos de bomberos.

Y en el Delta se trabaja con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bomberos y personal técnico del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil para combatir los incendios activos en las islas de Victoria.

A través del Plan Provincial se coordinan vuelos de patrullaje que estudian las características de los focos ígneos. Esa información es fundamental para las acciones de combate. Para ello prestan colaboración los Aeroclubes de Colón y Concepción del Uruguay.

Incendios en Entre Ríos Foto: Bo

Emergencia ígnea

El Cofema declaró este martes 28 de diciembre, la emergencia Ígnea en todo el territorio nacional en función del riesgo extremo de incendios a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales personales patrimoniales.

Además, se solicitó respetuosamente al presidente Alberto Fernández a sumarse a la iniciativa. La emergencia fue declarada por el plazo de 12 meses y se insta al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en coordinación con las autoridades provinciales, a tomar las medidas excepcionales que fueran necesarias.

Incendios

Isla Cambacuá

Durante los últimos días que la Isla Cambacuá de la ciudad de Concepción del Uruguay sufre un incendio en sus pastizales , de los cuales se habría comprobado que fue intencional.

Bomberos Voluntarios han decidido no intervenir en la quema ya que aseguran que el lugar es inaccesible, y no hay aviones hidrantes disponibles, Asimismo se indicó que no hay peligro de pérdida de la fauna y la flora al ser pastizal. Así lo confirmó el Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Carlos Nosalevich, este miércoles en diálogo con Radio LT11 , quien indicó que no expondrán a su personal para apagarlo ya que el lugar está rodeado de agua. Naturalmente se apagará.

Por su parte, la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta, investigará lo sucedido y efectuará distintas citaciones para la declaración testimonial, peritajes e informes ambientales con la finalidad de esclarecer el origen y las posibles responsabilidades penales sobre el incendio que sufrió la Isla Cambacuá, indicó Nosalevich.