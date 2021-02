A tres años del caso más emblemático de criminalidad adolescente del país, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú provincia de Entre Ríos. Por el hecho Nahir Mariana Galarza se convirtió en la mujer más joven (19) en recibir la pena de Prisión Perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo (20) y en instancias del estudio del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; un nuevo capítulo se abre con la batalla legal de los padres de Nahir y Fernando.

Fernando y Gustavo Pastorizzo. Web

Pastorizzo y Galarza son nuevamente protagonistas ya que en menos de 48 horas, es decir este jueves 4 de febrero a las 11.00 horas, deberán volver a verse las caras en la audiencia por la demanda que bajo Expediente N° 97302/20 por “ Compensación económica/Daños y Perjuicios ” Gustavo Pastorizzo inició contra Marcelo Mariano Galarza.

Para esta contienda en el fuero civil el padre de Fernando asistirá con sus letrados Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo y la defensa del padre de Nahir será ejercida por los los Dres. José Ostolaza, Pablo Sotelo y Romina Chabeuf.

Según trascendió Pastorizzo solicitará un resarcimiento económico de $ 25.000.000 .- bajo la idea de que si bien Nahir es la responsable civil por que era al momento del hecho mayor de edad (19), como a ella no le podría sacar nada intentará extender tal responsabilidad a su padre por el deber de cuidado que debió tener Marcelo Galarza en relación al arma que era de su propiedad y que fuera el arma con la cual se produjo la muerte de Fernando. Es decir, que como no obró con el deber de cuidado objetivamente en relación a algo que era responsabilidad suya , como es el cuidado del arma y mas siendo policía, y que por un descuido o no haber prestado la debida diligencia pudo ser sustraída por su hija y por la cual se cometió un crimen.

Asimismo trascendió que por el lado de la defensa de Nahir, más allá de creer que tal acción es un despropósito, plantearan las medidas cautelares pertinentes para que este litigio civil se entable una vez que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que cualquier modificación al fallo, ya sea revocar la pena aplicada a Nahir o la realización de un nuevo juicio con perspectiva de género, modificaría o dejaría sin efecto cualquier decisión apresurada.

Nahir Galarza llega a Tribunales este jueves 21 de junio de 2018 para una nueva audiencia del juicio que afronta por la muerte de Fernando Pastorizzo. Foto: Ricardo Santellan

Cabe recordar que Nahir Galarza recibió una pena de prisión superior (35 años) a la de hombres como el genocida Jorge Rafael Videla (35 años), o a la del odontólogo cuádruple homicida Ricardo Barreda (17 años) o la del campeón mundial de boxeo Carlos Monzón (11 años) lo que produjo un verdadero debate sociológico entre asociaciones y colectivos feministas.

La audiencia, dadas las circunstancias de la actual pandemia, se realizará en forma virtual ya que la familia Galarza tras la detención vendieron su casa y se mudaron a la ciudad de Paraná para estar cerca de la Unidad Penal N° 6 de Mujeres donde Nahir transita su detención. En cambio la familia Pastorizzo sigue viviendo en la ciudad de Gualeguaychú.