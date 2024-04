Los huevos de pascuas son el dulce principal en Semana Santa. No obstante, suele suceder que no se comen todos, por lo que se pueden dañar. Para que esto no suceda, te recomendamos la receta de un postre que recicla los huevos y brinda un nuevo sabor al paladar: el Rocky Road.

Rocky Road: la deliciosa receta rápida y sencilla para reciclar los huevos de Pascuas Foto: BBC Good F

El Rocky Road es un postre originario de Australia. El mismo es consumido en lugares como el Reino Unido o Estados Unidos y puede ser servido como un brownie y/o un sabor de helado.

Esta última alternativa del Rocky Road fue creado en 1929, cuando William Dreyer (estadounidense) cortó nueces y malvaviscos para añadirle a su helado de chocolate. Ante ello, la combinación fue presentada a la sociedad como algo “para reir” en medio de la Gran Depresión.

Rocky Road, un postre originario de Australia. Foto: Chocol

Ahora bien, lo llamativo de este dulce es que se realiza con pocos ingredientes y es sumamente versátil. De esta forma, se podrán aprovechar los huevos de pascuas y degustar una nueva delicia gastronómica.

“Es muy fácil de hacer, sabe increible y al servirlo podrías impresionar a todos”, describió el chef Jack Ovens sobre el Rocky Road.

Ingredientes para el Rocky Road

300 gramos huevos de pascuas.

120 gramos de manteca.

2 cucharadas de miel

80 gramos de galletas trituradas con las manos

60 gramos de chocolate blanco en gotitas o trozos.

80 gramos de confetis de chocolate o colores.

80 gramos de malvaviscos.

Rocky Roads. Foto: Bake Play Smile

Cómo hacer un Rocky Road