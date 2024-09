La verdadera historia de la hamburtilla viral: “Para ahorrar, cocinaron el pan de hamburguesa con tortilla”

Gonzalo Lautaro, de 21 años y nacido en Villa Lugano, nunca se había dedicado a la cocina, sin embargo, decidió empezar a trabajar para un amigo que tenía un puesto de comidas y, con el tiempo, aprendió todos los secretos culinarios. Un día, sus compañeros, de forma inesperada, combinaron una hamburguesa y con tortillas y así nació la hamburtilla. En la actualidad, el joven tiene su propio quiosco de comida y recibe un montón de mensajes de personas que quieren probar su bocadillo.

De aprendiz en la cocina a creador viral

Lautaro empezó a colaborar en el puesto de comida ambulante de su amigo hace un año. “Vendíamos tortillas en la calle”, dijo el joven en diálogo con VíaPaís. En un principio, como no estaba familiarizado con la cocina, comenzó a trabajar, por la mañana, como caminador: “Mientras el otro cocinaba, yo lo miraba. Aprendí viendo y practicando”, afirmó.

A su vez, por la tarde, grababa videos del local y lo promocionaba por TikTok: “Iba a visitar a mis amigos en el trabajo, en el puesto de tortilla, para pasar el rato y de paso, hacía contenido”, indicó. Además de tener su emprendimiento de venta de ropa deportiva (camperas, remeras y pantalones) online.

Cómo nació la hamburtilla

El joven afirmó: “La hamburtilla se le ocurrió a Nicki (Nicanor) y a Figo (Ezequiel) un día que estaban trabajando juntos y querían comer hamburguesas. Como no tenían plata para comprar pan, para ahorrar dijeron que iban a hacer el pan de hamburguesa con tortilla. Surgió de la nada”. Y continuó: “Yo filmé ese momento, lo subí a las redes y se fue viralizando. Después la gente preguntaba dónde estábamos y que lo querían probar”.

Lautaro, con más de 70.700 seguidores en TikTok (@bebudelainta), empezó a compartir videos de su día a día trabajando vendiendo tortillas, hasta que subió uno mostrando a sus compañeros vendiendo la hamburtilla y recibió millones de visualizaciones: “No esperaba que fuera tan viral, nunca pensé que iba a pasar esto”.

Al notar que la gente estaba entusiasmada por probarla, decidió empezar su propio emprendimiento de venta de comida ambulante, junto a amigos del barrio, Axel (Coto) y Figo. “Ellos me ayudan en hacer la masa de la tortilla, en la elaboración. Es el trabajo que no se ve”, afirmó Lautaro. “El proyecto se basa en hacer las dos cosas: en la mañana hacer la tortilla, porque es horario de desayuno, y al mediodía o tarde, vender la hamburtilla. Me levanto entre las 6, 6.30 de la mañana y hasta las 10.30 vendemos tortilla, después de eso, 11, 11.30 arrancamos con la hamburtilla hasta las 14”, afirmó.

El platillo lleva dos hamburguesas, queso, dos tortillas y mayonesa. Su objetivo es montar su propio negocio, sin embargo, hasta el momento lo hace con un carrito de comidas. Aunque generalmente vende en su barrio, actualiza su ubicación en su cuenta de Instagram @lahamburtilla_ para mantener informados a sus seguidores. “Recibo mensajes muy positivos, de gente que me apoya y que siga adelante”, indicó el joven.

Cuánto cuesta la hamburtilla

Los precios de la hamburtilla son los siguientes:

Hamburtilla individual (jamón, queso y mayonesa): $4.000.

Hamburtilla doble (dos personas - jamón, queso y mayonesa): $7.000.

Hamburtilla XXL (cinco personas): $15.000.

También vende bebidas: gaseosas, jugos y cervezas.

.