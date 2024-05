“Estoy en un estado meditativo mientras cocino”: Ximena Sáenz desafía a su público a cocinar sus recetas rápidas y simples

Dominar el arte de la cocina no solo implica crear platillos elaborados, sino también transformar ingredientes comunes o sobrantes en experiencias increíbles. La cocinera y creadora de contenido, Ximena Sáenz, desafía a sus seguidores a preparar sus recetas simples pero exquisitas, alentándolos a explorar nuevas experiencias en la cocina.

Desde chiquita, a Ximena se le despertó el amor por la cocina. Foto: El Gourmet

En diálogo con VíaPaís, la cocinera y Licenciada en Diseño en Imagen y Sonido, nos comentó sobre sus orígenes en la cocina, su nuevo programa de televisión y su gran sueño en la gastronomía.

El enamoramiento de Ximena Saenz de la cocina

Desde chiquita, a Ximena le gustaba cocinar: ”Veía a mi mamá haciendo la pastafrola y quería cocinar con ella. Me acuerdo el bowl donde la hacía todos los sábados y quería meter mano. Me dio para hacer mis primeras galletitas, y después, mi primera masa. Desde esa época cocino y siento placer por la cocina”, recordó.

“Mis amigas del colegio daban por sentado de que me iba a dedicar a la gastronomía, pero creo que me dio un poquito de miedo hacer eso directo”, comentó. Debido a su fascinación por el cine, comenzó a estudiar Diseño de Imagen y Sonido: “En el medio de estudiar la carrera, extrañaba cocinar, porque era todo muy mental y no cocinaba nada”.

Por lo tanto, no dejó su amor por cocina y decidió empezar gastronomía: “El primer día que empecé a estudiar cocina, me cayó un rayo de luz que sentí que me iluminaba: ‘Esto es lo que tenía que hacer siempre’, están hablando en serio de cómo batir manteca con azúcar y desde ahí traté siempre de combinar las dos cosas”.

Después de un tiempo, la llaman para hacer un casting para Cocineros Argentinos: “Estaban buscando cocineros jóvenes desconocidos para recorrer el país en busca del origen de los productos. Fui al casting, medio inconsciente, porque nunca me había planteado estar frente a cámara. Cuando terminé, dije: ‘¿Qué hice? Si yo no quiero estar delante de la cámara’. Y en esas cosas de la vida, terminé quedando”.

Su gran pasión por la cocina

“Estoy en un estado meditativo mientras cocino. Es muy diferente cocinar de manera profesional y cocinar en casa. Amo cocinar en mi casa, es donde mejor me siento y mi momento de distensión. Logro estar en un estado alfa, de conectar con eso que estoy haciendo y no pensar en muchas más cosas”, afirmó Ximena.

Y añadió: “Me gusta mucho la conexión mano cerebro, pensar en algo y hacerlo con las manos, me relaja. Disfruto mucho de los aromas que se van desarrollando cuando pasa una albahaca y me hace conectar con el momento presente”.

Brunch con Jimena Sáenz

En su nuevo programa de televisión, Ximena enseña a preparar 20 recetas de lo que se conoce como brunch, la fusión entre el desayuno y el almuerzo. Se va a transmitir por elGourmet a las 17: “Me gusta mucho trabajar en equipo, pero este programa es mucho más intimista”, afirmó.

A su vez, van a participar tres invitados: “A Tomás di Lello lo llamamos para el brunch porteño: él hace una mezcla entre el sandwichito de miga y el sándwich típico japonés, explicando las técnicas de cada uno. También invitamos a Pamela Villar al brunch inglés, vino y explico una receta que yo también aprendí. Después vino Luciano García con una propuesta de brunch griego. Esos cocineros enriquecieron mucho la temporada”, indicó.

El objetivo del programa es “que la gente se anime a cocinar en casa. Si la gente que lo ve, se anima a hacer, como mínimo, una receta, soy feliz. Traté de preparar comida que sea muy rica y que el público lo pueda hacer, son tentadoras y, a su vez, posibles para aquellos que no son cocineros profesionales”, aseguró.

Su sueño como cocinera

En un principio, la cocinera agradeció por los logros de su carrera: “Muchas cosas que soñé se fueron cumpliendo: tengo dos restaurantes y estoy haciendo televisión, que disfruto mucho”. Y añadió: “Creo que en la gastronomía todos los días se aprenden cosas nuevas. Es lindo y desesperante a la vez. Mi objetivo es seguir aprendiendo y creciendo como cocinera”.