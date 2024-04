La tarta de manzana más húmeda de todas: receta fácil y rápida

La tarta de manzana es un postre tradicional, pero que tiene múltiples versiones con diferentes ingredientes y tipos de masas. En este caso, presentamos una superhúmeda, ideal para cualquier momento del día, para las meriendas y desayunos, y para acompañar a la hora del mate.

En esta oportunidad, nos encontramos con la receta de Ailu Tokman, una cocinera con recetas de todo tipo, que realiza contenido en Instagram y Tiktok, en la segunda red social, posee más de 6.6 millones de seguidores y más de 136.2 millones de likes.

Ailu explicó sobre la receta: “Con muy pocos ingredientes y en poco tiempo, te haces alta torta de manzana. Me encanta esta receta, sobre todo para la tarde, cuando no sabes qué merendar. Te salva y no puede ser más fácil de hacer”.

Cómo preparar la tarta de manzana más húmeda

Ingredientes:

4 manzanas.

100 gramos de azúcar, puede ser blanca o negra.

2 cucharadas de polvo para hornear.

140 gramos de harina.

200 mililitros de leche.

4 huevos.

40 mililitros de aceite.

Paso a paso de la tarta de manzana más húmeda