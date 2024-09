La parrilla escondida de CABA donde podrás almorzar asado desde los $6.200.

Un influencer fue a almorzar a una pequeña parrilla y, para conocer la gastronomía del sitio, probó las delicias más recomendadas. Sorprendido con la económica carta, grabó un video y lo subió a Instagram, el cual, en cuestión de segundos, se volvió viral.

Esta es la experiencia que vivió el instagramer en el local gastronómico

El usuario @comentino visitó “La Entrañita”, ubicado en Microcentro, por lo que, al inicio del clip exclamó: “Este local tiene el mejor vacío de toda la Ciudad de Buenos Aires”.

Un dato no menor es que en este sitio, según expuso el experto, te traen el almuerzo en cuestión de segundos: “Son las 13:16hs y acabo de pedir la comida. No nos alcanzamos a sentar que a las 13:17hs ya me trajeron el asado”.

“La parrilla está hecha para los que trabajan en la zona porque abre de lunes a viernes y solo durante el mediodía”, mencionó el degustador y sumó que “las papas fritas están buenísimas”.

Cuánto vale comer en el restaurante

Parrilla.

Con respecto a los valores, estos platos son los más destacados de la casa:

Una porción de vacío con papas fritas: $6.200

Pollo con guarnición: $4.500

Bondiola con guarnición: $5.000

Provoleta: $4.500

Entraña con guarnición: $7.700

Tira de asado con guarnición: $5.500

Chorizo/morcilla al plato: $2.500

Cabe destacar que, para ir a conocer este local, deberás ir con tiempo, ya que, en cuestión de minutos, se llena por completo por los empleados de la zona, ya que se destaca por su relación precio/calidad.