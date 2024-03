Cómo hacer una torta de ricota: receta fácil y en pocos pasos que te va a salvar la merienda

Para los fanáticos de las cosas dulces, las tortas, los budines o tartas son las mejores opciones para disfrutar de una buena merienda o desayuno. Hacer comida casera, no es muy agradable para quienes no les gusta cocinar o no cuentan con el talento culinario especial de los profesionales. Sin embargo, hoy se puede encontrar recetas fáciles para fabricar cualquier preparación sin que seas un destacado chef.

Una de las redes sociales por excelencia a la hora de seguir el paso a paso en las recetas de cocina es, sin dudas, TikTok en donde los usuarios comparte sus secretos y mejores tips para realizar de manera más práctica y fácil los platos favoritos de todos.

El usuario de nombre @lasrecetasdesimon compartió cómo hacer una torta de ricota en simples pasos y esponjosa para comer con mates o alguna infusión. Una receta muy elegida por los fanáticos del dulce de leche y la ricota.

Cómo hacer la torta de ricota: el paso a paso Foto: gentileza el g

Ingredientes para hacer la torta de ricota

200gr de manteca fría en cubos

350gr de harina 0000

50gr de almidón de maíz

120gr de azúcar impalpable

1cda de polvo para hornear

2 huevos

1cdita de esencia de vainilla

Para el relleno

500gr de ricota (bien escurrida)

100cc de crema de leche

1cda de esencia de vainilla

5 huevos

200gr de azúcar impalpable

60gr de almidón de maíz

1 pote de dulce de leche repostero

Cómo hacer la torta de ricota: el paso a paso Foto: captura video tiktok

Cómo hacer la torta de ricota

Colocar en una procesadora manteca fría en cubos, harina, almidón de maíz, azúcar impalpable y polvo de hornear . Luego agregar los huevos y esencial de vainilla y armar una masa.

Una vez que se forma la masa, se debe estirar entre dos films y llevar a la heladera.