Cómo hacer churros saludables: sin harina ni azúcar

Qué mejor que acompañar una tarde de invierno con una rica merienda. Y para quienes les guste lo dulce pero llevan una dieta saludable, estos churros sin harina ni azúcar son perfectos.

La receta es muy fácil y rápida de hacer para acompañar con unos mates o un café con leche o la infusión a gusto. Solo se necesitan 3 ingredientes y una manga de pastelería para realizar estos churros que nada tienen qué envidiarle a la receta original.

Churros saludables Foto: captura video

Para lograr una masa más sana y con menor cantidad de calorías, la cocción de este postre es al horno aunque también se pueden realizar en freidora de aire. Esta preparación tampoco necesita aceite, pero el resultado final es delicioso e ideal para comer algo dulce, rico y saludable.

Receta de churros saludables

Se trata de una receta de la usuaria Xioworkout que compartió el paso a paso en Instagram y se volvió viral con más de 11 mil “me gusta” y miles de reproducciones. Una de sus principales ventajas es que su elaboración no representa ningún riesgo, ya que la masa no contiene aire y no hay posibilidad de que exploten al contacto con el calor.

“Los hice y me quedaron deliciosos y menos trabajo que los normales”, “Me encantan y los voy hacer con harina de coco, me encanta el sabor” y “Qué buena pinta tienen esos churros”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ingredientes

50ml de la leche de tu preferencia.

5ml de stevia líquida (una cucharadita)

100gr de harina de avena

Procedimiento

Mezclar la leche, el endulzante y la harina de avena. Integrar bien hasta formar una masa. Pasar la preparación a una manga pastelera y formar los churros sobre una bandeja. Cocinar por 15 minutos a temperatura media en el horno o 10 minutos en air fryer.

Tip: bañar con chocolate amargo derretido o lluvia de miel.

También hay que tener en cuenta que la leche puede ser vegetal, al igual que se puede usar cualquier tipo de harina y de endulzante.