Después del escándalo de las vacunas VIP por las cuales fue echado el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, las miradas estuvieron puestas en todos los funcionarios locales que se vacunaron por fuera de los grupos de riesgo.

Uno de ellos fue el juez de instrucción y correccional de Clorinda, Julio Mauriño, quien se vacuno ya hace más de un mes atrás al igual que personal policial.

El juez de instrucción y correccional de Clorinda, se vacunó en el grupo de los policías de la provincia. web

En comunicación con Vía Formosa y al cuestionamiento de porque fue vacunado si no pertenecía a ningún grupo de riesgo, respondió que: “Presentado como lo presentaste suena muy chocante, muy feo, muy injusto. No fue así, eran otros tiempos. No había tanto requerimiento de la vacuna ni se estaba se estaba dosificando, vos primero vos después, esto o lo otro. Tampoco se hablaba de personal de la salud o personal de seguridad, se hablaba de personal de riesgo, en ese momento”.

Dijo además que: “No te olvides que nosotros desde marzo que estamos con este problema. Hace un año que yo no puedo ir a Formosa y estoy a cargo de todo esto. No estoy en mi escritorio y si conocés Clorinda, la zona donde pasa el mano a mano que transmite el COVID 19, son todos depósitos y ahí hay automóviles escondidos, mercaderías, etc., etc”.

Agregó que: “A veces se trabaja con tiempo y la policía te pide allanamientos y registros, lo escribís y librás la orden, hay otras veces que no hay tiempo de la redacción porque podés hasta la siete de la tarde nomás. Entonces vamos y estamos. Cuando vino la vacunación para la policía yo pedí si podía vacunarme junto con ellos porque me consideraba en el mismo estado, es decir, yo entraba con la policía. Fue de esa forma que se dio, la verdad que en ningún momento se pensó que iba a generar semejante repercusión”.

Finalmente dijo que: “Asumo que esto tiene que ver directamente con Nación, pero si yo me quiero esconder me escondo, no hubiera estado en la primera fila. No tenía ni idea que iba a ser objeto de críticas y en ese momento se hablaba de sujeto expuesto que soy yo. Desconozco que está pasando en Formosa respecto del personal de salud, pero hace un año que no salgo de Clorinda porque soy el único juez que está al frente, por eso estoy vacunado, no por un capricho o un privilegio. De haber estado en mi intención esconderme, no hubiese estado en primera fila”.