En el marco de una protesta que realizaban los habitantes de Formosa en contra de la decisión del Gobierno sobre volver a Fase 1 debido a la cantidad de casos de coronavirus en la provincia, la Policía tomó cartas sobre el asunto y empezó a reprimir a los manifestantes. En sus accionares incluyeron balas de goma y varias personas resultaron heridas.

El día jueves se determinó en la provincia que volverían a la fase inicial de confinamiento debido al aumento de casos de Covid-19, en base a esto, cientos de personas salieron a la calle a reclamar, pero el gobierno parece haber tenido el tema resulto con el resguardo de que accionara la Policía. Así fue, y en el medio de la protesta, la violencia se fue de las manos.

Represión policial en Formosa en contra de manifestantes tras la vuelta a Fase 1

“Queremos trabajar”, era el lema de la protesta que realizaban este viernes por la mañana los comerciantes, vecinos, y trabajadores de la provincia que se oponían a la decisión del Gobierno de Gildo Insfrán, que durará, en un principio hasta el 18 de marzo.

En este contexto, los vecinos enfurecidos con la decisión, arrojaron huevos contra la Casa de Gobierno , y en un momento cuando intentaron sobrepasar el vallado de seguridad, se enfrentaron con efectivos policiales, que arrojaron balas de goma y gases lacrimógenos.

Sobre la situación, una vecina dialogó con el periodista Antonio Ruiz, y dijo: “Gildo (Insfrán) hace lo que quiere con Formosa, somos comerciantes no tenemos sueldos fijos, no vivimos del Estado, no tenemos planes, si no vendemos no tenemos plata y no tenemos alimentos. Queremos abrir con protocolo, todos nos cuidamos”, dijo.

“Esto es una locura, es un campo de batalla. La Corte Suprema de Justicia tiene que apurar los procesos. La gente está decidida, por primera vez, a resistir. Estamos haciendo historia porque queremos una respuesta. Queremos que nos dejen ser libres, ahora nos sentimos peor que los animales”, expresó la concejala Gabriela Neme. “Era una marcha pacífica y terminó con la mayoría de las personas con balas de goma”, agregó.