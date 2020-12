Cerca de unas cincuenta personas se convocaron con carteles pidiendo el desbloqueo de Clorinda.

María dijo que tenía sus hijos y sus nietos, a su suegra sola enferma y ella vino siempre a hacerse ver de la vista y hoy no puede. “Tiene que venir pero imagínese que tiene que hacer cuarentena, no puede venir con un acompañante. Yo me estoy enfermando porque soy una persona adulta. Necesito a mis nietos, no puedo ir y no pueden venir. Este gobernador no está matando en vida al igual que González que se burla de los clorindenses”.

Javier dijo que vinieron a apoyar a la ciudad de Clorinda que lleva 19 días sin presentar casos activos: “La cuestión es la frontera, no con los ciudadanos. Belgrano cumplió 14 días y se desbloqueó, el oeste lo mismo. Ahora si la frontera es el problema, no es un problema de los ciudadanos de Clorinda”.

Dijo además que le piden al Consejo que revean la situación de Clorinda. Mucha gente quiere venir para acá por las fiestas “¿Porque no le piden PCR a Belgrano?”.

Agregó que el intendente Celauro no le presta apoyo a los ciudadanos de su propio municipio. ”Hay mucha tristeza, mucha depresión. El IASEP en Clorinda no funciona y mi madre es enferma y tiene que conseguirse los remedios pagado absolutamente todo”.