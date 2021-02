Cerca del mediodía de ayer, vecinos del Barrio Sagrado Corazón salieron a la ruta nacional N° 11 en cercanías al aeropuerto El Pucú para protestar por la entrega de módulos habitacionales. También lo hicieron otros vecinos sobre la misma ruta pero en el Puente Blanco.

La fila de camiones se extendía por kilómetros hacia ambos lados del corte y tanto la policía de tránsito de la provincia como inspectores de la municipalidad, desviaron el recorrido de los camiones, de manera excepcional debido a sus hojas de ruta, por calles internas del Barrio Nueva Formosa para finalmente permitir que los transportistas siguieran viaje.

Por el corte la fila de camiones se extendió durante kilómetros LFA

Los vecinos de ambos cortes solicitaban módulos habitacionales pero Vía Formosa, dialogó con un referente del corte cerca del aeropuerto El Pucú, quien explicó que, “Somos familias y más de 178 personas con más de 35 niños y estamos esperando que venga el Ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez. Si ellos no vienen a dialogar con nosotros vamos a continuar el corte”.

En la fila interminable de camiones, uno de los choferes, oriundo de la provincia, explicó que: “Iba a cargar a Buenos Aires. Creo que esto es lo peor que hay en Argentina, es fomentar vagos y desde las una del mediodía estoy acá. La Gendarmería no nos da respuesta, nosotros no tenemos nada que ver no le podemos dar la casa que piden. Que permitan pasar cada dos o tres horas, yo soy un laburante no soy dueño del camión”.

Las familias piden módulos habitacionales pero nadie del gobierno fue a hablar con ellos LFA

Cerca de las 1 de la madrugada de este miércoles, los camiones fueron desviados desde la rotonda de la Avenida Kirchner, hacia el Barrio Nueva Formosa, desde donde podrían sortear el corte todos los camiones que vinieran hacia la provincia o salieran de ella.

De la misma manera, en el otro corte sobre el Puente Blanco, los camiones desviaban por los barrios del C5 para después poder transitar también por el Barrio Nueva Formosa por lo que se descomprimió la cantidad de camiones esperando por pasar.