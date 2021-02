Cerca de las siete de la mañana del día de ayer y por testimonios de quienes participaban del corte sobre la rotonda de la virgen, una persona que manejaba un Chevrolet Tracker, avanzó con su vehículo sobre la gente y la policía intervino para despejar el paso de esta persona.

Hubo golpes hacia el vehículo con palos y piedras lo que causó que quien conducía la camioneta detuviera su marcha unos metros más adelante y se bajara con un pequeño maletín del cual extrajo un arma con la que amenazó a las personas en la marcha.

Luego volvió hacia el vehículo, guardó el arma y se tomó a golpes de puño con varias personas, hasta que finalmente intervino la policía y los incidentes cesaron.

Se trata del Comisario General retirado, Antonio Rafael Muñíz, que cobró notoriedad en el año 2010 cuando encabezó el operativo de represión en la comunidad aborigen de La Primavera con el resultado de dos formoseños muertos pero que tuvo ninguna condena al respecto.

La versión oficial de la policía de la provincia, que no solo no detuvo a Muñíz sino que buscó abrirle camino entre los manifestantes dijo escuetamente que el efectivo policial fue rodeado por los manifestantes que comenzaron a golpear el vehículo, hubo agresiones físicas. A pesar de la denuncia y la visible manipulación del arma por parte del ex policía para amenazar a los manifestantes, la policía manifestó que no pudo constatar el hecho. Claramente en el video se ve interviniendo a una agente femenina que trata de persuadir a Muñíz para que se calme cuando este había sacado el arma de un maletín.