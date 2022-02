En 2020, dos menores de edad le confesaron a su mamá que su abuelo las acosaba y manoseaba. La mujer hizo la denuncia en la Comisaría Seccional Segunda de Formosa. Sin embargo, semanas después se dieron cuenta que no había registro de la denuncia ni tampoco un sumario de prevención.

Una de las hijas de Melisa, de trece años, le contó la situación que tanto ella como su hermana de tres años vivieron con su abuelo. “Quiero hablar con vos, Julio se me tiró encima, me manoseó y me preguntó si no quería ser su novia”, le dijo la mayor de las hermanas.

La madre de las menores realizó la denuncia en la Comisaría Seccional Segunda de Formosa. Sin embargo, las semanas pasaban y no recibían información sobre el sumario de prevención. Finalmente, el abogado de Melisa, el Dr. Pedro Sebastián Barrios pudo constatar en el Juzgado Correccional N° 2 que en la Comisaría no existía registro de la denuncia.

Un año después, en agosto de 2021 el expediente apareció y se ordenó un turno para la realización de la Cámara Gesell. Sin embargo, el sumario se extravió en sede penal. Esta vez, Barrios exigió la reconstrucción del documento.

“Desde Noviembre de 2021 hasta hoy aún no han logrado reconstruir el expediente de forma íntegra, solo cuentan con fragmentos de presentaciones realizadas por los distintos involucrados. Estiman que para mediados de este mes estará completo. Es extraño que estas cosas pasen, se trata con desidia y desinterés algo tan preocupante”, declaró Barrios.

“Espero que se haga justicia. El juez ordenó que se cambie la caratula y no pasó, no hay medidas cautelares, el tipo sigue como si nada y me lo cruzo a tres cuadras de mi casa. Vive frente al Hiper y temo por otros chicos”, dijo Melisa, la madre de las niñas.