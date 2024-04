Verrugas: ¿Qué son y por qué aparecen en la piel?

Las consultas sobre verrugas aumentó significativamente en los últimos años en Argentina, los dermatólogos explican cuáles son las causas de que salgan y consejos sobre su eliminación.

Por qué aparecen las verrugas y qué hay que hacer cuándo salen

Según los dermatólogos, las verrugas son pequeños abultamientos que crecen en la piel y que en la mayoría de las veces son benignas y desaparecen solas con el paso del tiempo. Generalmente, son víricas, fruto del virus del papiloma humano, pero pueden tener diferentes orígenes.

Verrugas

Las verrugas aparecen porque las células más superficiales de la piel se multiplican más de lo habitual, se engrosan, y dan lugar a estos pequeños abultamientos marrones, pero también pueden salir por sobrepeso, predisposición genética, problemas hormonales, virus, o cuando se avanza en la edad.

Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente en el cuello.

Siempre es recomendable, consultar con un dermatólogo para chequear si la aparición de algunas verrugas son peligrosas, aunque no piquen ni duelan.

Qué hacer con las verrugas según los profesionales

Si las verrugas no son benignas y no causan molestias, los dermatólogos probablemente no recomienden ningún tratamiento porque con el paso del tiempo se van. Si se quieren quitar por motivos estéticos, hay diferentes métodos para sacarlas. Solo se recomiendan quitarse si están en zonas de riesgo, como los genitales, y siempre hay que consultar con los profesionales para elegir como seguir.