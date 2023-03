Qué pasa con los perros si se separan como Mora y Caramelo de Gran Hermano.

Por estas horas hay un tema en discusión entre quienes siguen Gran Hermano y es qué va a pasar tras la separación de Caramelo y Mora, los perritos de esta edición del reality, que se robaron el corazón no solo de los participantes sino de la audiencia en general. Es que tras la salida de Romina, Morita quedó sola en casa y ya se hizo tendencia por buscar a Caramelo por todas partes.

Como pasa con los humanos, la separación de dos cachorros hermanos puede tener efectos emocionales significativos en los animales. Lo clave es entender que los perros son animales sociales y tienen una fuerte necesidad de interactuar con otros perros y con los seres humanos. Cuando se separan dos cachorros de la misma camada, pueden experimentar sentimientos de soledad y aislamiento, lo que puede afectar su bienestar emocional y físico.

En algunos casos, la separación puede llevar a problemas de comportamiento en los cachorros. Pueden experimentar ansiedad por separación y comenzar a ladrar, llorar o aullar cuando se quedan solos, algo parecido a lo que vive Mora en estos momentos. También pueden mostrar signos de agresión hacia otros perros o hacia los seres humanos, lo que puede ser peligroso para ellos y para los demás.

La separación temprana también puede afectar la capacidad de los cachorros para socializar con otros perros y con los seres humanos. Los cachorros necesitan aprender habilidades sociales y de comunicación temprano en la vida para poder interactuar adecuadamente con otros perros y con los seres humanos. La falta de interacción social temprana puede llevar a problemas de comportamiento más adelante en la vida del perro.

Separaron a Mora y Caramelo de Gran Hermano. (Captura de pantalla)

Sin embargo, hay algunos casos en los que la separación de dos cachorros hermanos puede ser necesaria. Por ejemplo, si uno de los cachorros está enfermo o tiene necesidades especiales, puede ser mejor separarlo para poder brindarle la atención adecuada.

También puede ser necesario separar a los cachorros si uno de ellos es adoptado por una familia, mientras que el otro no lo es, como es el caso de Gran Hermano, donde Romina se quedará con Caramelo y Marcos con la pequeña Mora. Muchos refugios tratan de que las personas adoptantes se lleven dos cachorros para que sea más fácil para los animales la adaptación, aunque no siempre es una posibilidad.

El momento en el que Caramelo y Mora entraron a la casa de Gran Hermano.

Siempre que sea posible, es recomendable mantener a los cachorros hermanos juntos, por lo menos, durante las primeras semanas y meses de vida. Esto les permitirá desarrollar habilidades sociales y de comunicación adecuadas, así como fortalecer su vínculo emocional. Si es necesario separar a los cachorros, es importante hacerlo de manera gradual y con cuidado para minimizar el estrés y la ansiedad.

Qué dijo el veterinario de Gran Hermano sobre la separación de Mora y Caramelo

Gustavo Marín, veterinario de la casa de Gran Hermano, se ha referido en varias oportunidades al futuro de los perritos. En un principio, el experto explicó respecto al futuro de los cachorros y la posibilidad de que los hermanos continúen juntos o que los separen: “Para mí es indistinto -aseguró-. No tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia, pero también podría pasar que vayan juntos y estarían bien, pero no me parece que sea una condición sine qua non decir que tienen que irse juntos”.

Cuando se comenzó a notar que Romina se iba a llevar a Caramelo, Marín volvió a tomar la palabra: “A ver, Romina o quien sea, ¿tiene posibilidades de tenerlo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Vas a darle el tiempo que necesita? Y toda una serie de preguntas que vamos a ella como al que sea que fuera el que quiera adoptar, para darnos cuenta si realmente esta persona está capacitada o tiene posibilidades de responder a la tenencia”.

El momento en el que Romina abandona la casa con Caramelo. (Foto: @eeemiliano)

“La gente sintió que la niña que tuvo más tiempo al cachorro encima lo agarra, lo subía, lo ponía, estaba enamorada, pero imaginate lo que era para esa nena encontrarse con la madre y con esa situación. Y la gente estaba muy preocupada porque parecía que lo consideraba un juguete y los perros no son juguetes, eso está claro, y eso los adultos tenemos que enseñárselo a los chicos”, señaló respecto de lo vivido en el SUM entre Romina y sus hijas.