Qué es el estrés postraumático, el motivo por el que La Joaqui anunció su temporal retiro

La Joaqui hace pocos días anunció por sus redes sociales su retiro de la música, o de sus shows en vivo, al menos por el momento, a raíz de padecer estrés postraumático.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en sus historias en Instagram.

Ahora bien, en pos de comprender de que trata este padecimiento, VíaPaís se comunicó con Manuel Blanco (54090), Licenciado en Psicología en la UNLP dedicado al psicoanálisis, que desarrolló profundamente qué quiere decir el término “estrés postraumático” que gira por las redes luego del inesperado anuncio de La Joaqui.

¿Qué es el estrés postraumático?

En primer lugar, cabe destacar que es un término de la psiquiatría. Según Manuel “de lo que hablan los psiquiatras es de trastorno de estrés postraumático que figura en algunos manuales diagnósticos, y cuando hablan de trastornos refieren a una disfunción, una desviación de la norma. Teniendo en cuenta que se toma la normalidad en general en sentido estadístico.”

Ahora bien, ¿existen síntomas en común o el trastorno se desenvuelve de distinta manera en cada persona?

Manuel detalló que “hay algunas cosas que se pueden compartir, pero no son absolutas, no son en todos los casos y uno lo va a escuchar de manera diferente en cada paciente”. Sin embargo, lo que si suele replicarse en la mayoría de los casos es la repetición del suceso traumático en diversos ámbitos de la vida del sujeto.

“Esto impacta de manera distinta a cada sujeto en su vida, hay personas que pueden más o menos vivir la vida teniendo esto, con mucho esfuerzo, y hay otras que se ven totalmente abatidas frente a la presencia constante del recuerdo de este acontecimiento”, agregó Blanco. Por eso, es fundamental en el sentido práctico identificar cuál es el costo para una persona en su vida.

Respecto a cómo alguien se puede dar cuenta de que padece un estrés postraumático, es a partir de esta repetición de un evento “en sus sueños, en su pensamiento, un evento doloroso acompañado de angustia, que el sujeto no puede dejar de pensarlo por su propia voluntad”, describió el psicoanalista.

Esto no es porque no quiera hacerlo, más bien refiere a que está fuera del plano de la voluntad, ya que como Manuel destacó, “para el psicoanálisis se trata del impacto inconsciente que ese acontecimiento tuvo. En general, el sujeto no puede señalar exactamente el punto traumático, pero si sabe que lo es y no puede dejar de tener eso presente”.

Más allá de comprender de qué trata este trastorno, es primordial tener cuidado y ser consciente, en caso de tener un conocido que lo padezca, de cómo se puede tratar.

Blanco hizo hincapié en la variedad de tratamientos que hay, especialmente en el cuidado que se debe tener en estos casos, porque muchos de ellos causarían el efecto contrario. “Hay que tener mucho cuidado con las terapias alternativas, algunas ramas de la psicología y de la medicina también que apuntan a que por propia voluntad el sujeto deje de pensar, que sea positivo, porque cometen un error enorme. Es algo que está más allá de la voluntad del sujeto, no se evita que piense en esto, y puede generar una culpa y exigencia en el sujeto por no lograr estar bien.”

Cómo se puede tratar el estrés postraumático

Según el psicólogo: “lo ideal para estos casos es un tratamiento psicoanalítico, porque no es que la medicación no pueda funcionar para los síntomas más ruidosos y más inhabilitantes, pero no se trata solamente de medicar el síntoma.”

Para esta rama de la psicología, es primordial encontrar el origen de ese trauma donde el sujeto se quedó atorado. Por eso busca que el sujeto pueda entender, hablar sobre lo que le pasó y simbolizarlo.

“Ahí entra en juego una psicoterapia y diría que la indicada es el psicoanálisis porque es la que le permite al sujeto hablar de algo que permanece inconsciente, ese es el punto fundamental del trauma”, agregó Manuel.