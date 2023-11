Mica Viciconte mostró cuál es el exótico inodoro que quiere para su hijo Luca: “No está acá”

Mica Viciconte se encuentra en pleno proceso de mudanza y está compartiendo todo en sus redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, Viciconte tiene más de 3.6 millones de seguidores que la están aconsejando para la decoración de la nueva casa. Sin embargo, Mica sorprendió a los internautas con un exótico deseo.

Este lunes la empresa de mudanzas ya comenzaba a hacer el traslado de cada uno de los muebles y cajas que Mica y Fabián Cubero tenían en su anterior casa. Algunos, sorprendidos por la cantidad de canjes que está haciendo la famosa en su perfil, la criticaron. “A veces recibo comentarios como ‘¿tu vida es un canje?’. Y la verdad es que es feo leer esto porque no perjudico a nadie”, dijo Mica hace algunos días atrás en tono de descargo.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y sus hijos.

“Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo, y no se puede ya que tenemos otras prioridades”, sostuvo y agregó: “No quiero dejar de agradecer a cada una de las marcas que me acompañan. Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande”, dijo la madre de Luca Cubero sobre la mudanza.

Mica Viciconte y un mensaje a los haters. (Instagram Mica Viciconte)

Así es el inodoro que Mica Viciconte quiere poner en su nueva casa

A pesar de las críticas, Mica Viciconte no deja de interactuar con sus fanáticos y esta vez los dejó boquiabiertos al mostrar cuál es el éxotico inodoro que quiere tener en su nuevo hogar. Y es que la ex Combate compartió una imagen del objeto que quiere tener en el baño y no tuvo mucho quórum.

Así es el exótico inodoro que Mica quiere para Luca. Foto: Instagram

Se trata de un inodoro de superhéroe para su hijo Luca. “Claramente esto no está acá en Argentina”, escribió Viciconte junto a la foto del inodoro que es todo de color negro y en el respaldo tiene la figura de Black Panther, el personaje de Marvel. “Me encanta para Luca”, sostuvo Mica convencida e hizo una encuesta para ver si recibía apoyo de los internautas.