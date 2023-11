Mica Viciconte fue sincera y reveló como lleva el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Mica Viciconte es una de las famosas que siempre está conectada con sus seguidores por medio de las redes sociales. En las últimas semanas su nombre está en los medios de comunicación por la batalla legal de muchos años que mantiene su pareja Fabián Cubero y su exesposa Nicole Neumann.

Por lo que el conflicto de la expareja y sus hijas siempre le tocan de cerca, ya que ella también convive con las tres hijas. Si bien en muchas ocasiones decidió no opinar ni exponer a las menores ante los medios de comunicación, de vez en cuando se siente desbordada y no duda en dejar algún mensaje en las redes sociales.

Mica Viciconte habló del conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

La famosa estuvo de invitada al programa PH, Podemos Hablar y fue allí donde se sinceró y contó la verdad sobre la relación entre la modelo y su pareja. “Yo vine para aportar amor. Construí mi familia, algo que deseé por mucho tiempo. Siempre estuve tranquila porque, con el tiempo, las cosas iban a hablar por sí solas. Al principio me decían ‘esta no va a durar nada’ o ‘ella está por la fama’, pero me quedé tranquila. Yo aporté lo que tenía que aportar” relató Mica.

Mica Viciconte se sinceró sobre la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann Foto: Instagram/micaviciconte

Luego al ser consultada por si lleva una mochila que no le corresponde, contestó: “Sí, 100%. No es una mochila que me corresponde a mí, pero me involucran quizás porque soy una persona que contesta”.

“Hoy no podemos hablar porque la jueza nos lo impide, pero lo más importante y con lo que me creo es la familia que construí y la relación que tengo, que la sabemos puertas para dentro” señaló sobre el conflicto judicial que lleva la expareja.

“En estos siete años juntos si me molesta algo, lo charlo mucho con Fabi. Lo vamos llevando, son como pequeños contratos que hacés con tu pareja. Si uno tiene en la cabeza criarlos de la mejor manera y en un lugar sano, pero del otro lado no sucede, es muy difícil”, sentenció la famosa.