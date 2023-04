Marca registrada: Emilia Mernes impone una nueva tendencia con sus brillitos

Tras su salto a la fama, Emilia Mernes no paró de ser tendencia en las redes sociales con sus brillos debajo de los ojos, lo que marcó una tendencia inigualable que fue robada por el público.

“Son pequeños, de Swarovski. Se pegan con pegamento para pestañas. Quería tener algo para que me reconozcan”, dijo la cantante en el programa Nadie dice nada, en el año 2022.

Emilia Mernes Foto: Emilia Mernes

Sin embargo, la cantante impresionó en sus redes al mostrar una nueva tendencia de como llevar los brillos. “Los brillitos en los labios ahora son la tendencia”, escribió la cantante haciendo referencia a una estrofa en su hit del 2022, cuatro veinte, junto a una foto de sus labios en primer plano.

La modelo confesó las consecuencias de esta nueva moda que se intenta imponer: “No les voy a mentir que comiendo una hamburguesa me tragué uno, pero no pasa nada amigos”, escribió con humor.

Emilia Mernes publica su nueva tendencia en redes Foto: twitter

Entre tantas reacciones y comentarios del público como “los brillos adentro de la panza ahora son la tendencia”, colegas de la cantante no dejaron pasar la oportunidad de opinar sobre lo nuevo de Emilia. Por un lado, el cantante Lit Killah comento con gracia: “Creo que los brillitos no iban ahí, pero como no soy Emi no opino”.

LIT Killah junto a Emilia Mernes en la fiesta estreno de su álbum en 2022 Foto: Twitter

Por el otro lado, La Ex Gran hermano 2022, Lucila Villar, fue viral en las redes sociales tras la pregunta sorpresiva que le hizo a la cantante por su nueva forma de llevar los pequeños cristales.

“Si chapo, ¿no se salen?”, le consultó La Tora, a lo que la cantante no se quedó callada y le respondió “Lo voy a probar y te cuento”. Fue un cruce que el público se tomó con gracia y ganas de saber más

La pregunta insólita de "La tora" a Emilia Foto: twitter

Emilia continua con sus shows en Chile

En febrero de este año, la cantante la rompió en el gran Festival de Viña del Mar 2023, donde fue muy bien recibida y ovacionada por el público. Así también creció la fama y la locura por la cantante que vuelve de finalizar varios shows en España y que esté mismo 19 de mayo se presentara a las 21 hs en el Movistar Arena de Santiago de Chile, donde se encontrara con un público inquieto que la espera para cantar y bailar sus nuevos hits.