La dura crítica que recibió La Joaqui por su look: “Fue con los guantes de lavar los platos”

La Joaqui es, sin duda alguna, una de las cantantes de género urbano más importantes del momento. Si bien hace un tiempo decidió alejarse por unas semanas de los estudios de grabación y las redes sociales, la artista parece haber vuelto al ruedo con mucha más energía y ganas de sacar nueva música.

La razón por la que habría decidido dar un paso al costado es porque sentía que su salud mental no estaba bien, y teniendo en cuenta que también es madre de dos pequeñas, optó por tomarse un tiempo para ella y sanar las heridas que tenía abiertas. Actualmente se desempeña como uno de los jurados de Got Talent Argentina y se está ganando el corazón de todos los televidentes.

La flamante jurado de Got Talent Argentina se emocionó al ver a uno de sus bailarines.

Días atrás, La Joaqui decidió contar en Cortá por Lozano por lo que había pasado luego de no aparecer en las redes sociales ni los escenarios. Sin embargo, recibió grandes críticas por haber lucido un look fuera de lo común. La cantante busca imponer tendencias y sin duda lo está logrando, pero hay quienes no están de acuerdo.

Lizy Tagliani, conductora de Got Talent Argentina, y los jurados del programa: Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña. (Foto: Prensa Got Talent Argentina) Foto: Adrian Diaz Bernini

La Joaqui fue criticada por su look “tejido”

Fue en el programa La Jaula de la Moda, emitido por la pantalla de Ciudad Magazine donde La Joaqui recibió duras críticas por su look en el programa de Vero Lozano. “La Joaqui fue de Vero Lozano con los guantes de lavar los platos”, fue una de las frases que lanzaron en uno de sus tweets.

El look de La Joaqui en Cortá por Lozano. Foto: Instagram

Sin embargo, fue Horacio Cabak quien intentó aminorar las aguas: “No creo, chicos. Ustedes son muy exagerados a veces”. Fue Santiago Artemis, invitado al programa quien bancó el look de la cantante: “Yo banco el look porque (los guantes) coinciden con el pantalón y también con el pelo”, sostuvo.

“Igual es un guante que fue intervenido, y fue buscado hasta el color”, añadió por su parte Fabián Medina Flores. “Para mí, La Joaqui no le pega nunca con el look” arremetió Fabián Paz. Luego, fue Medina Flores quien hizo una conclusión sobre el outfit: “La única magia de esa manga fue poquita, porque la entrevista tiene un plano corto, y para la gente ella quedó con una remera blanca y un vaso amarillo en la mano”.