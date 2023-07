Huele a ámbar y también lo usa Rihanna: cuál es y cuánto cuesta el perfume favorito de Wanda Nara

A medida que Wanda Nara consiguió afianzar su lugar en los medios argentinos, la modelo también utilizó su creciente fama como plataforma para lanzar su faceta de emprendedora. Hoy, la también presentadora de televisión ha lanzado colecciones de productos como ropa deportiva, trajes de baño y maquillaje.

Sin embargo, todavía no ha lanzado entre sus emprendimientos una línea propia de perfumes - aunque esto lejos está de indicar que no tenga un interés en este rubro. Según lo que ha trascendido, Wanda es una experta en tema de fragancias, eligiendo entre sus favoritas una muy especial con la que seguramente también conquista a Mauro Icardi, su pareja de hace años y padre de sus dos hijas.

Cuál es el perfume elegido por Wanda Nara

Según Radio Mitre, la modelo usa el perfume Love, Don’t Be Shy by Killian. Se trata de una fragancia para mujeres que se destaca en la familia olfativa Ámbar. Esta colonia, lanzada en el 2007, se mantiene un claro favorito de la influencer a pesar de ya tener sus años y acompaña a Wanda en su día a día. No es la única que lo elige: en 2021, el portal Harper’s BAZAAR reveló que es uno de los favoritos de Rihanna.

El perfume, disponible para la compra online, tiene un valor de comercialización que oscila entre los 235 y 275 dólares, depende el sitio web, lo que se traduce a un precio entre 120,000 y 150,000, de acuerdo al cambio al dólar blue.

El perfume Love, Don't Be Shy by Kilian Foto: Instagram

La fragancia trae 50 ml y sus notas olfativas son variadas. Las Notas de Salida son neroli, bergamota, pimienta rosa y cilantro; las Notas de Corazón son flor de azahar del naranjo, jazmín, madreselva, rosa y iris; las Notas de Fondo son azúcar, vainilla, caramelo, almizcle, algalia (civet) y ládano.

Pero el conocimiento de la conductora de Masterchef Argentina sobre el tema sería extenso, y tiene más de uno entre sus “especiales”. Recordemos que, en su momento, la pareja de Icardi regaló a Lizy Tagliani una francia para su cumpleaños, en tiempos que ambas compartían el ser jurado de “Quién es la máscara”. En aquella ocasión, la humorista mostró en redes que su colega le había regalado el Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

Si algo ha caracterizado a Wanda es su espíritu emprendedor y lejos de quedarse con su fama mediática ha optado por lanzar emprendimientos en una variedad de rubros, incluyendo el mundo de maquillaje, trajes de bajo y ropa sport. Es cierto que aún no ha llevado al mercado una línea propia de perfumes, pero teniendo en cuenta su afición por el tema este sería un lógico siguiente paso.