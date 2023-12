Estos son los mejores looks que lució Sol Pérez en Gran Hermano

Sol Pérez es una de las famosas que tiene un gran carisma y simpatía para estar en la televisión. En la temporada anterior de Gran Hermano, la influencer deslumbró todas las noches como panelista de “El debate” sobre el reality.

Pero no solo brillaba con sus comentarios y opiniones de lo que pasaba en la casa, sino que la famosa causaba furor por los impecables looks que llevaba y que además completaba con peinados y make up a tono con todo el outfit.

En esta nota te traemos los mejores conjuntos que lució Sol Pérez durante toda la edición. En los que destacaron los brillos, escotes, outfits temáticos y con las tendencias del momento. La famosa es considerada un ícono de la moda.

Los looks más destacados que lució Sol Pérez

minifalda tableada, un top con hebillas en el medio del busto y unas polainas bucaneras en el mismo tono. Sol Pérez lució un look monocromático en color nude inspirado en Tini Stoessel. Se trata de unaen el mismo tono.

Sol Pérez Foto: Instagram

Otro de los outfits que fueron tendencia durante el programa fue el conjunto de leopardo que tiene un top strapless con mangas y una pollera larga con transparencias y tajos en los costados que dejan ver las piernas. Combinó con un taco alto y un peinado con ondas.

Sol Pérez sorprendió con sus rulos

camisa anaranjada con escote y un pantalón minishort en color fucsia que combinó con unas sandalias con transparencias y brillos. En una de las galas, Sol eligió un conjunto muy colorido , ideal para la temporada de verano. La panelista posó con unaque combinó con unas sandalias con transparencias y brillos.

Sol Pérez Foto: instagram

jean con roturas y tanga a la vista, un top con transparencia y una chaqueta de cuero negra. Para los pies optó por unas sandalias que se atan en las piernas y de peinado lució un rodete con trenzas africanas. Para un look más canchero y descontracturado , la famosa eligió un. Para los pies optó por unas sandalias que se atan en las piernas y de peinado lució un rodete con trenzas africanas.

Sol Pérez llevó su look a otro nivel Foto: instagram

corset strapless con escote corazón, pantalón tiro alto al cuerpo y unos guantes mitones hasta el codo. Pero lo que sorprendió fue el detalle de figuras como tatuajes que inundaron su cuello, escote y hasta el rosto. El peinado elegido fue el pelo suelto, lacio con un flequillo. Otro outfit que fue tendencia en ese momento es el total black engomado y tatuajes . Para eso, Sol lució unhasta el codo. Pero lo que sorprendió fue el detalle de figuras como tatuajes que inundaron su cuello, escote y hasta el rosto. El peinado elegido fue el pelo suelto, lacio con un flequillo.

Sol Pérez deslumbró con su look. Foto: https://www.instagram.com/lasobrideperez/

Los looks de brillos que eligió Sol Pérez para Gran Hermano

blazer largo con escote y un pantalón wide leg en el mismo tono. Completó el look con un cinto negro en la cintura y una sandalia pulsera. En algunas galas del reality, la famosa lució conjuntos brillosos que resaltaban en la televisión. Uno de los looks más elegantes y con brillos es el traje en azul eléctrico . Para eso optó por un. Completó el look con un cinto negro en la cintura y una sandalia pulsera.

Sol Pérez con un traje azul eléctrico Foto: Instagram/lasobride

con recortes y aberturas en el escote y el abdomen. Un detalle que combina lo elegante y sexy a la vez, completó el outfit con unas sandalias plateadas brillosas. Otro look de brillos es el vestido minifalda en rojo . Un detalle que combina lo elegante y sexy a la vez, completó el outfit con unas sandalias plateadas brillosas.

Sol Pérez con un ajustado vestido rojo con brillos y aberturas. Foto: Sol Pérez

con un top strapless en negro con detalles de arco irís en el frente. En los pies llevó unas botas con puntas en el mismo color que el pantalón. También lució un conjunto de pantalón oxford metalizada en fucsia que combinó. En los pies llevó unas botas con puntas en el mismo color que el pantalón.

Sol Pérez deslumbró a sus fans con un oxford fucsia engomado y un top de brillos arcoíris. Foto: Sol Pérez

Otra de las opciones de Sol es un total black con detalles de brillos . Se trata de un vestido encorsetado negro y largo que tiene apliques en el corpiño. Este estilo particular llamó la atención porque le agregó un peinado estilo flamenco con flores rojas grandes en cada costado.