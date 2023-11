Sol Pérez reveló si tienen “permitidos” con su marido: “Somos muy libres”

Sol Pérez está viviendo lo que siempre quiso, es que la famosa se casó con Guido Mazzoni, primero por Iglesia el 28 de octubre y finalmente por civil el pasado 15 de noviembre, por lo que la flamante pareja ahora ya son marido y mujer bajo la ley.

Ahora el matrimonio espera por la gran fiesta que van a realizar el 25 de noviembre en el Salón Sofitel de Cardales. Mientras Sol aprovecha para compartir con sus seguidores su felicidad y como son sus primeros días de casada.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su casamiento por Iglesia Foto: instagram/lasobridepere

Sol contó en varias ocasiones que su sueño siempre fue casarse y poder celebrar con todas las personas que quiere. La famosa estuvo de invitada al programa de “Noche al Dente” y fue allí que reveló más detalles de su vida como esposa y cómo se preparan para la gran fiesta.

Sol Pérez contó el trato que tiene con su marido sobre las infidelidades y “permitidos”

Sol aprovechó su paso por el programa para revelar los acuerdos que tienen como pareja. “¿Acordaron algún ‘permitido’ en la pareja?”, quiso saber Fernando Dente. A lo que la famosa respondió: “Ninguno. Por ahora, no”.

Luego habló de la pareja: “Igual nosotros somos muy de charlar las cosas y siempre está la posibilidad de que si a uno le está pasando algo, sentarnos y charlarlo porque nos parece lo mejor”.

“Además para cuidar al otro. Si vos estás sintiendo algo que, tal vez, es no seguir de esta manera, charlémoslo y veamos qué onda los dos”, señaló Sol.

“Porque no da hacer cualquiera y que el otro se entere de la peor manera. Somos muy libres”, comentó la famosa.

Si bien hasta el momento no tienen planeado abrir la pareja, no descartan llegar a un acuerdo en el futuro, pero siempre charlando entre los dos para no lastimar al otro.