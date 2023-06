“El que puede, puede”: este es el lujoso avión privado con el que Mauro Icardi llegó a la Argentina

Después de su exitoso periodo por el Galatasaray en Turquía, Mauro Icardi ha cumplido su promesa y ha regresado a la Argentina junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella. A su llegada al aeropuerto, fue recibido por su esposa, Wanda Nara, en un emotivo encuentro.

Siguiendo su costumbre de evitar los vuelos comerciales, Icardi optó por regresar al país en un avión privado. La emoción del reencuentro fue compartida por Wanda Nara, quien no dudó en publicar imágenes de este esperado momento en sus redes sociales.

La foto que Mauro Icardi compartió junto a Wanda Nara en su cuenta de Instagram tras su llegada a la Argentina. (Foto: Captura de pantalla)

Cómo es el avión privado en el que llegó Mauro Icardi a la Argentina

La periodista Mercedes Ninci se encontraba en el Aeroparque en ese momento y aprovechó la oportunidad para ingresar al avión del deportista. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, mostró el interior de la aeronave y reveló detalles del viaje.

El avión en el que llegó Mauro Icardi. Foto: Instagram

“En este avión llegó Mauro Icardi a Argentina a las 8:35 de la mañana, acompañado por sus dos hijas, procedentes de Turquía”, escribió Ninci junto a las imágenes y el video que compartió en la red social.

La periodista, quien se encontraba en Aeroparque por motivos relacionados con los problemas de Fly Bondi, justificó su incursión en el avión del futbolista. Además de subir a bordo, Ninci capturó imágenes del interior de la aeronave para compartir con sus seguidores.

El avión en el que viajó Mauro Icardi. Foto: Instagram

Por último, Ninci reveló el precio asombroso del avión privado adquirido por Mauro Icardi. “¿Sabes cuánto le costó el vuelo privado? ¡Prepárate... 110 mil dólares!”, exclamó.

“Me cuentan que pagó la mitad en efectivo y la otra mitad en un canje con la empresa Bayres Fly. El que puede, puede y el que no, le da like. Así es la vida ¡Así es la vida!”, concluyó Mercedes Ninci.

No es la primera vez que un detalle como el medio de transporte que usa Icardi se hace viral, hace tan solo unos días medios internacionales tenían la mirada puesta en el lujoso auto en el que el futbolista se ha retratado en varias oportunidades para su cuenta de Instagram.