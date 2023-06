El picante mensaje que Maxi López le habría mandado a Cande Lecce sobre Mauro Icardi

El exjugador de fútbol Maxi López se inmiscuyó en el escándalo del triángulo amoroso entre su expareja Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi y la joven que habría salido con él Candela Lecce.

Hace algunas pocas semanas trascendió el rumor de que Mauro Icardi le habría sido infiel a Wanda Nara, la cual se autoproclamó separada del jugador del Galatasaray. Si bien unas semanas atrás, Mauro estuvo de visita en Buenos Aires para ver a su mujer, aprovechando su estadía en Argentina para participar de Masterchef, el ciclo de Telefe en el que la mamá de sus hijas Francesca e Isabella es conductora.

Todo explotó cuando Marcia, de la cuenta Gossipeame comenzó a difundir exacerbadamente la versión de que el jugador le habría sido infiel a la empresaria justamente en ese viaje a Argentina.

Supuestamente, Icardi habría aprovechado esos días para ir a buscar a Chivilcoy a una promotora que conoció a través de las redes sociales. De quién más adelante se conoció la cara y el nombre: Candela Lecce.

Candela Leece, ¿la amante de Icardi? Foto: instagram candela leece

Según contó Candela, después de varios intercambios de mensajes, primero por Instagram y luego por WhatsApp, se habría enocntrado con Mauro personalmente el sábado 26 de marzo, cuando él la habría ido a buscar a su ciudad natal, Chivilcoy, para llevarla a un Apart Hotel en Puerto Madero, donde se habría concretado el encuentro íntimo.

Pero el futbolista negó los hechos rotundamente. En un principio, decidió responder algunas preguntas de sus seguidores por las redes sociales. Una seguidora fue muy directa y le dijo: “¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”. “Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos, segundo porque estoy casado hace 10 años”, explicó Icardi para negar la separación con su esposa.

Finalmente, un seguidor le preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aclaró el jugador de fútbol sobre la turbulenta relación que mantiene con la empresaria.

La que sí admitió su separación de Icardi fue la conductora de Masterchef. También a través delas cajas de preguntas y respuestas por Instagram, al lado de su hermana Zaira, confirmó que estaba separada del padre de sus hijas.

Cuál fue el mansaje de Maxi López

El que se inmiscuyó en el escándalo mediático entre Mauro, Wanda y la joven de Chivilcoy fue Maxi López, el papá de los hijos varones de la influencer. Según reveló durante el día miércoles el periodista Carlos Monti en Desayuno Americano (América), el papá de Valentino, Constantino y Benedicto le habría escrito un mensaje a Cande a través de su cuenta de Instagram.

Maxi López le habría escrito a Cande Lecce: "Había que sacarle la careta a Icardi" Foto: Instagram

En el mensaje a la joven decía: “Qué bien, cómo de a poco todo se acomoda. Había que sacarle la máscara a ese personaje. Y que se lo conozca tal cual y cómo es”.

Al aire del ciclo conducido por Pamela David, los panelistas debatieron el contenido del mensaje. “Soltá de una vez”, dijeron, pero enseguida aclararon que se trataba de una cuestión de despecho ante la deslealtad que había tenido Mauro cuando comenzó a salir con Wanda, siendo amigo de López en medio del escándalo que vivió la pareja tras su separación.