El enojo de Maxi López: estaría molesto con Icardi por exponer a sus hijos en el conflicto con Wanda Nara

Este miércoles estalló un nuevo capítulo en la novela que vienen protagonizando hacer meses Wanda Nara y Mauro Icardi. El jugador habló en un vivo de Instagram y, entre otras cosas, destacó que él estaba con los hijos de ambos en Turquía mientras la empresaria todavía no regresaba. La exposición de los menores en medio del conflicto habría enfurecido a Maxi López, padre de tres de los cinco hijos de Wanda.

Según trascendió el exjugador, papá de Valentino, Constantino y Benedicto, se molestó por “el manejo público” que eligió darle el delantero del Galatasaray al problema con su esposa. Especialmente, se mostró en contra de “exponer” a los menores.

Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijos. Foto: Instagram.

Sucede que Valentino López, el mayor de los chicos, se hizo eco del “romance” que vincula a su madre con L-Gante y se refirió al músico como “payaso” en su cuenta de Instagram. Fue a partir de esa acción que Icardi rompió el silencio en un vivo de Instagram y aseguró que los chicos “están enojados con la madre”.

Al mismo tiempo, destacó que él está haciéndose responsable de los cinco menores mientras esperan que Wanda “se digne a venir”. “Terminaron las grabaciones del programa que estaba haciendo y todavía no volvió”, señaló el delantero.

Qué dijeron los hijos de Wanda Nara sobre el conflicto

“Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo. No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa”, dijo Icardi sobre la polémica historia que subió el mayor de los hijos de Maxi López.

Mauro Icardi respondió de todo sobre Wanda Nara ante más de 100 mil personas.

“Antes de todo esto, Valentino la llamó (a Wanda) y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, mencionó, sobre los chicos que, por cierto, durante el vivo le demostraron su apoyo mediante corazones y expresiones como “Mauro best” y “Mauro my hero”.

Asimismo, la madre de la empresaria, Nora Colosimo, ya no la sigue en las redes sociales. Icardi destacó el apoyo de su suegra que también estaría enojada por “el comportamiento y las actitudes” de la rubia tal como, dice, lo están sus hijos.

Además de su mamá, Valentino López también la dejó de seguir en Instagram. Por el momento, Mauro Icardi no tomó esa misma decisión.