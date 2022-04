Wanda Nara se encuentra en la Argentina. Luego de su última escandalosa visita durante las fiestas de fin de año, decidió regresar al país y se encarga de algunos detalles de su nuevo local de cosmética en el Abasto.

Desde que llegó al país, la empresaria no pierde el tiempo: aprovechó para visitar a su hermana Zaira Nara, tuvo un encuentro con fanáticos en el shopping e hizo debutar a su hija Francesca como modelo. A través de las redes sociales compartió las primeras imágenes de la producción y sorprendió a sus seguidores.

Se trata de la hija mayor de Wanda con Mauro Icardi, tiene siete años y pese a su temprana edad le gusta maquillarse y posar para las fotografías. A través de sus historias de Instagram, la emprendedora mostró parte del backstage en el que se puede ver a la nena rodeada de maquillistas, peinadores, fotógrafos profesionales y otras modelos en el estudio.

Wanda Nara y Francesca en la producción de fotos. Foto: Instagram/Wanda_nara

“Hoy Fran conoció el Local de WandaNara Cosmetics”, contó la mediática y subió a su feed también una serie de imágenes acompañada de su pequeña quien aseguró tras la experiencia: “Fue el mejor día de mi vida. Porque fuimos al local, me regalaron cosas, me hicieron fotos, me maquillaron”.

Wanda Nara y Francesca en el local del Abasto Foto: Instagram/Wanda_nara

Para la producción, Francesca lució un conjunto de color claro, lució ondas en su cabello y un makeup muy natural del tono de su piel y labios pintados de rosa fuerte, muy juvenil. Pese a ser su primera vez, se la notó relajada, disfrutando del momento y muy concentrada como toda una profesional. Su mamá, también participó de la campaña y posó con sus propios productos junto a otras profesionales y subió el adelanto en sus redes.