¿Cuál es mejor? Dadatina comparó la famosa máscara de pestañas Sky High con la nueva Surreal de Maybelline.

Máscara de pestañas Maybelline Lash Sensational Sky (no waterproof) cuesta $25.149, pero está en un descuento por lo menos al día que se hizo el relevamiento de $16.346.

Máscara de pestañas The Falsies Surreal Maybelline New York (no waterproof) cuesta $25.149, pero está en un descuento por lo menos al día que se hizo el relevamiento de $16.346.