Dadatina es en realidad Daniela López, licenciada en Instrumentación Quirúrgica y cosmetóloga profesional. Desde hace años comparte en sus cuentas de YouTube e Instagram consejos y tips de belleza para cuidarse la piel sin gastar una fortuna. Con el paso del tiempo, fue creando una gran comunidad de seguidores, las famosas Soldadas, y creó una línea de productos de industria nacional.

Es por eso que Vía País habló con ella, para que nos cuente cómo fue este repentino paso al mundo del skincare en las redes sociales, cuáles son los peligros en los consejos no avalados por profesionales y cómo se puede acceder a un cuidado saludable de la piel sin gastar una fortuna en el camino.

Qué sí y qué no a la hora de empezar a cuidarse la piel

- Muchas veces se le baja el precio al trabajo de los y las influencers, pero sin embargo vos le dedicás muhco tiempo e investigación a tus perfiles

- En mi comunidad no, pero es común ver que hay una concepción de que no se trabaja y que solo es subir videos y nada más cuando en realidad hay mucho trabajo de investigación, edición, entonces no creo que eso sea así.

- ¿Sentís que hay cierto recelo de parte de la dermatalogía tradicional ante quienes recomiendan productos en las redes sociales?

- Te diría que hay un 90% de dermatólogos y dermatólogas que apoyan lo que hago porque yo no atiendo y por el contrario, les mando trabajo. Siempre recomiendo a las personas que vayan y se asesoren con un dermatólogo, entonces en general les gusta mucho que se esté hablando sobre el cuidado de la piel.

- En un momento parecía que el cuidado de la piel era solamente para mujeres, personas más grandes y paulatinamente se convirtió en algo más ligado integralmente a la salud, ¿creés que esto es así?

- Sí, es así. En otro momento el cuidado de la piel estaba reservado quizás exclusivamente como una forma de prevenir las arrugas y ese tipo de cuestiones y en estos años se empezó a ver cada vez más gente que cuida su piel porque es una parte muy importante de nuestro cuerpo.

- Muchas famosas y personas reconocidas dentro del mundo de las redes muchas veces recomiendan mascarillas caseras o maquinitas para el piel, ¿cómo ves ese contenido que no está avalado por profesionales?

- Creo que de alguna forma es para mostrarse más accesibles. Como muchas veces se reseñan productos de alta gama o muy caros, muchos deciden mostrar mascarillas con lo que hay en casa, pero no es recomendable. Por suerte mis seguidores lo saben y muchas veces hasta han comentado esas publicaciones marcando esto.

Dadatina (Instagram)

De un tuit viral a una línea propia junto a un laboratorio nacional

Dadatina comenzó su mundo dentro de las redes sociales casi de casualidad, cuando se viralizó un tuit suyo con algunas recomendaciones y muchas personas le pidieron que lo replique en su cuenta de Instagram. A partir de que se animó, su canal no paró de crecer hasta llegar en la actualidad a más de medio millón de seguidores.

Junto a un laboratorio nacional, ACF, Dada logró desarrollar su propia línea de productos en un tiempo record. En la actualidad, entre sérums, tónico, protector solar, crema hidratante y productos de limpieza facial, su línea tiene 10 productos y varios kits, que son siempre esperados por sus fanáticos.

Para ellos, Dadatina tiene un adelanto: “El contorno de ojos esperamos que esté en las próximas semanas y es realmente muy lindo”, reveló, para así seguir sumando opciones en su ya muy completa línea de productos de skincare.

En ese sentido, defendió la industria nacional. “Hay cierta creencia en Argentina que lo de afuera es mejor y no es así. Tenemos una industria nacional hermosa”, aseguró.

En cuanto a lo que se viene, contó que espera seguir enseñando sobre el cuidado de la piel, algo que a su más de medio millón de seguidores tiene encantados.