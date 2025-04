¿Mano o palma? El secreto que los maquilladores usan para elegir el mejor labial

Encontrar ese labial ideal que te acompañe en cualquier ocasión puede parecer una misión imposible. Lo que se ve soñado en el envase o en la campaña publicitaria, muchas veces no luce igual al aplicarlo. ¿La textura no convence? ¿El tono no resalta como esperabas? La buena noticia es que hay formas de evitar decepciones… y sin tener que probarlo directamente sobre los labios.

El tono ideal existe, solo hay que saber dónde buscarlo (y cómo probarlo).

El truco que revelan las expertas para no fallar en el tono del labial

Desde Avon y Natura revelaron un truco infalible para elegir el tono correcto del labial y sin fallar en el intento. Aunque lo más habitual es hacer un swatch del labial sobre la muñeca o el dorso de la mano, hay una zona mucho más precisa que suele pasar desapercibida: la parte interna de la palma, justo antes del dedo pulgar.

¿Por qué funciona? Al cerrar ligeramente la mano, esa zona forma líneas similares a las del labio. Esto permite evaluar mejor cómo se comporta el color, su textura, el nivel de brillo o mate, y cómo se adapta a una superficie con pliegues como los labios.

El mejor lugar para probar un labial no es la mano, es el interior de tu palma.

Cómo elegir el tono que realza tu belleza natural

Más allá del lugar donde se pruebe, hay que tener en cuenta un factor clave: el color natural de tus labios y tu tono de piel. Ambos pueden modificar por completo cómo se ve un labial.

• Para pieles claras a medias

Usá el lado interno de los dedos para probar el color. Esa zona se asemeja más a la pigmentación natural de los labios que la muñeca, y ofrece una mejor referencia para ver si el tono se funde o resalta.

Zaira Nara luciendo unos labios rojos cereza.

• Para pieles medias a oscuras

El interior de la palma suele ser más claro que el resto del cuerpo. Por eso, hacer el swatch en el lateral del dedo o en la parte superior del dedo, justo debajo de la uña, puede ofrecer un contraste útil. Especialmente si tus labios también tienen zonas con diferente pigmentación.

Zendaya siempre encandila al público con sus elecciones de color.

El consejo que no falla: acercá el dedo con el swatch a tus labios y compará

Verlos lado a lado te va a dar una idea más realista de cómo quedaría ese labial sobre tu boca. Además, no olvides considerar tu subtono de piel (cálido, frío o neutro), ya que influye en cómo se percibe el color final.

Opciones de labiales

Las opciones de labiales son tantas que dependerán de lo que la persona esté buscando.

Según su textura y acabado

Mate: sin brillo, acabado aterciopelado, de larga duración. Ideal para looks elegantes o duraderos. Puede resecar un poco si no se hidratan los labios antes, aunque algunos ahora traen ácido hialurónico.

Lápiz Labial Hydramatic Matte - Red | Avon.

Cremoso : hidratante, con buena cobertura y un leve brillo. Cómodo para usar todo el día.

Gloss o brillo: acabado jugoso y brillante, textura ligera. Ideal para dar volumen y frescura. Su duración suele ser más corta.

Natura UNA Gloss labial FPS 15.

Satinado : punto medio entre el mate y el cremoso. Tiene un leve brillo sofisticado, sin ser pegajoso.

Metálico : contiene pigmentos reflectivos, da un efecto tornasolado o brillante. Perfecto para looks osados o de noche.

Tintas o “tints”: muy ligeras, tiñen el labio de manera natural y duran mucho. Parecen tu color real pero mejorado.

Según su formato

En barra: el clásico. Fácil de aplicar, vienen en todos los acabados.

Natura UNA Labial CC hidratante.

Líquido: textura fluida que se seca en los labios, muchos son mate de larga duración.

Labial Líquido Power Stay de Avon.

En lápiz o crayon: ideales para delinear y rellenar. Muy precisos, prácticos y cómodos de llevar.

Avon Power Stay labial preciso Lip Stylo.