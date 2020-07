Dadatina es en realidad Daniela, licenciada en Instrumentación Quirúrgica y cosmetóloga profesional. Desde hace años comparte en sus cuentas de Twitter e Instagram consejos de belleza para tener piel sana sin gastar una fortuna en marcas especializadas en tratamientos para la piel sin consultar con un especialista.

Dadatina (Instagram)

“Abrí mi cuenta porque creo que todes deberíamos tener acceso a cuidarnos la piel y creo que tengo una manera didáctica de abordarlo que le gusta a la gente”, contó en una entrevista con el diario “Infobae”.

Sube posteos muy originales para que sean fáciles de entender y prendan fácilmente entre sus seguidores, que los tienen a mano para poder consultarlos cuando deseen.

Dadatina (Instagram)

“Lo que más me gusta es cuando me cuentan o me muestran cómo generaron el hábito y los cambios entre el antes y después. Muchas mujeres me han dicho que la rutina les ayudó a sentirse mejor consigo mismas pero no desde un aspecto estético sino desde el interior, desde poder darse unos 15 minutos diarios para ellas mismas, exclusivamente para cuidarse. Eso es lo que me pasó a mí, entonces me parece hermoso poder comunicarlo y que tenga impacto”, cuenta Daniela.

Dadatina (Instagram)

“Una rutina perfecta es una que le sirva a tu piel y que no sea demasiado complicada como para que te aburras de hacerla”, sostiene. “Para empezar desde lo más básico, que es un limpiador gentil, una crema y protector solar, y con esto vas a estar bien. De ahí en más no hay límite. Depende totalmente de vos, de tus ganas y qué necesidad quieras abarcar”, agrega.

Dadatina (Instagram)

Nunca debe faltar un protector solar afirma la profesional: “No solo nos protege del cáncer de piel y es fundamental, sino que además es vital para evitar manchas en la piel y prevenir arrugas. Cuando yo era chica no había conciencia de uso así que mi generación está llena de manchas por tomar sol con aceites factor 4 a las 12 del mediodía. Por suerte hoy en día todas los dermatólogos, cosmetólogos e influencers de beauty comunican que el protector es indispensable y cada vez se está generando más conciencia mediante campañas masivas”.