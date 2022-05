Juana Viale tuvo una cuarentena muy activa en lo laboral al tener que reemplazar a su abuela en sus dos programas. La decisión de Mirtha Legrand de preservar su salud ante el coronavirus la puso como conductora los fines de semana. Ante esa nueva experiencia y responsabilidad, la actriz se asentó cada vez más en su papel.

Eno de aqullos sábados al frente del programa, la conductora posó con un osado look. La actriz se puso un vestido lleno de piedras, a puro brillo, en color nude que terminó con un peinado muy teen con dos rodetes. “Estoy en pelotas”, dijo al presentarlo.

El look de la actriz sucedió en la misma semana en la que las redes explotaron debido al look de Romina Malaspina, conductora de un ciclo de noticias de Canal 26, que lució un top transparente que generó polémica.

Juana Viale (Instagram/@mirthalegrand)

Mirtha Legrand felicitó a Juana Viale por su nominación a los Premios Martín Fierro 2022

Hace poco, Viale reflexionó cómo lleva su nuevo lugar como anfitriona en el programa de su abuela: “Si tuviese esa conciencia constante de que me están poniendo a prueba no sé si podría hacerlo. Creo que también hay que animarse y poder equivocarse, es la única manera de aprender. Nací sin saber nada: ser madre se aprende en el camino, ser mujer se aprende en el camino, así como hay que aprender a ocupar ese lugar. Igual siento que es mucho más fácil sentarse a criticar en lugar de usar palabras más compasivas sobre el esfuerzo que hace una persona cuando la ponen en ese lugar. Pero la crítica no es algo que me intimide, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora”, concluyó.

Juana Viale tuvo su recompensa y fue una de las nominadas en la terna de “Mejor Labor conducción femenina”. Haciéndose eco de la noticia, la Chiqui felicitó a su nieta. “Felicitaciones Juana”, escribió la diva de los almuerzos en su Twitter junto un emoji de una rosa y aplausos en la foto de Juana donde se anuncia su designación.