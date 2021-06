Juana Viale siempre sorprende con sus looks al conducir Almorzando con Mirtha Legrand. Y la jornada de este domingo no fue la excepción.

Juana Viale siempre sorprende con sus looks (/@mirthalegrand) | Instagram

La actriz lució un vestido súper corto del diseñador Gino Bogani lleno de brillos. El look es en tonos verdes, celestes y violetas y con estilos de medio oriente.

Juana lo combinó con tacos altos, pelo suelto y aros en combinación con el vestido. Además, el makeup fue en tono, también con colores violetas.

El vestido de Gino Bogani que usó Juana Viale para Almorzando con Mirtha Legrand Foto: Instagram @/mirthalegrand

“Yo me vine cortina, cortina, cortina. Hace una fresca que ni les cuento pero se muestra la gamba igual”, dijo al abrir el programa, en uno de los días más fríos del año. “Muy cortito, con Bogani estamos en crisis así que metimos poco género”, agregó entre risas.

“Tengo un vestido pero es abrigado porque así como lo ven es un vestido en lana cashmir y seda natural con unos estampados de mosaicos bizantinos, de otro planeta. Y los puños bicolor con galones metálicos, que son estos, que son muy bonitos, que tengo en el límite entre la pena y la gloria y acá en la manga”, detalló.

El look dejó ver las piernas de la conductora a pesar del frío Foto: Instagram @/mirthalegrand

“Muy bonito todo el vestido que me hizo, que es como con mangas anchas, sueltito, muy bueno. Te digo, hay que mostrar más las gambas, definitivamente. Me encanta, me encanta este look”, remarcó Juana sobre el vestido que mostró sus piernas.