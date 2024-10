Así es lujosa casa de Pampita en Barrio Parque: cuál es la impresionante cifra en dólares que cuesta el alquiler

Los rumores de crisis de pareja entre Pampita y Roberto García Moritán comenzaron hace varias semanas. Finalmente, tras haberlo negado, el político y la modelo anunciaron oficialmente la separación. Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, el escándalo solo creció.

En medio de la polémica, Pampita continúa residiendo en la lujosa casa que ambos alquilaban en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Yanina Latorre, el alquiler mensual alcanza los 9000 dólares, una suma que refleja la sofisticación de la propiedad.

Roberto García Moritán y Pampita.

La lujosa casa de Pampita en Barrio Parque

La casa de Pampita en Barrio Parque.

La mudanza de la pareja a esta casa de alto valor se produjo a principios de este año, tras dejar su anterior triplex en Palermo, cuyo alquiler había aumentado significativamente.

Según explicó Pampita, la casa posee diversas características de lujo que realzan su valor: pisos de mármol, espacios amplios con vestidores y una llamativa sala de juegos que incluye un billar.

Después de la reciente separación, las fotos de un camión de mudanzas cargando las pertenencias de García Moritán, incluyendo valijas y bolsas, atrajeron considerable atención de los medios.

Casa de Pampita en Barrio Parque.

En las imágenes se puede observar la fachada de la propiedad, que cuenta con una entrada majestuosa, paredes blancas, faroles decorativos y una imponente puerta de hierro en forma de semicírculo.

La razón por la que los famosos se habían mudado a Barrio Parque

La casa de Pampita en Barrio Parque.

La modelo aclaró que la decisión de mudarse no se debió a razones financieras, sino a la comodidad que les brindaba la nueva propiedad en ese momento. “Era muy grande el departamento. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana y los hijos de Roberto no vienen tanto en la semana”, comentó Pampita en ese momento.

“No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes”, explicó en una visita al programa de Mirtha Legrand.

La famosa amante de Roberto García Moritán a quién les descubrió Pampita

“A mí me habían hablado de una infidelidad de alguien conocida de ellos”, contó Paula Varela en el programa. “Lo que me dijeron es que él habría llevado a algunas chicas a su casa de capital, en donde convivían con Pampita. A mí me dijeron ‘mirá que pavote si tiene cámaras, parece que eso habría visto ella”, agregó la periodista.

A su vez, otro panelista comentó: “Los encuentros de Moritán con una de sus supuestas amantes era en un shopping, donde se encontraban en un estacionamiento, y después dos veces por semana cada 15 días en esa casa, cuando Pampita viajaba”.

Roberto García Moritán y Pampita.

Luego en el programa de espectáculo, Rodrigo Lussich reveló que se conoció el nombre de la famosa que habría estado con Roberto García Moritán. “Cuentan que ella hasta tendría un departamento que, durante algún tiempo, le habría pagado Moritán el alquiler”, contó el periodista.

“Sabés a quién me mencionaron… A la nunca bien ponderada Cande Lecce. Creer o reventar”, expresó Lussich.

De igual manera, en el ciclo televisivo contaron que habría pruebas de los encuentros del político con su supuesta amante. Al igual que la modelo asegura tener pruebas sobre su vínculo con el exmarido de Pampita.